Alibaba hat angekündigt, die Preise für Cloud-Produkte in China um bis zu 55 Prozent zu senken, um das Wachstum in dieser Sparte anzukurbeln. Der große Rivale Tencent könnte, wie schon im abgelaufenen Jahr, nachziehen. Angesichts dieser Schritte zeichnet sich ein intensiver Preiskampf um Anteile im chinesischen Cloud-Markt ab.Der Umsatz von Alibaba im Cloud-Bereich war in den letzten Quartalen aufgrund des steigenden Wettbewerbs rückläufig. Die Preissenkungen, die im Durchschnitt 20 Prozent betragen ...

