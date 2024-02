© Foto: Polestar © 2022



Nachdem Volvo das Elektroauto-Start-up Polestar fallen gelassen hat, kann sich das Jungunternehmen eine Finanzspritze von fast einer Milliarde US-Dollar von einem Bankenkonsortium sichern. Die Aktie geht daraufhin steil. Der Elektroautohersteller Polestar hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass er von einem Bankenkonsortium einen Kredit in Höhe von 950 Millionen US-Dollar erhalten habe, berichtet Reuters. Die Finanzierung kommt zu einem kritischen Zeitpunkt, nachdem Volvo Cars, einer der Hauptinvestoren, angekündigt hat, keine weiteren Mittel mehr zur Verfügung zu stellen. Die Nachricht über die Finanzspritze ließ den Kurs der Polestar-Aktie an der Nasdaq in die Höhe schnellen. Sie beendete …