Symrise AG: Wechsel des Vorstandsvorsitzenden der Symrise AG: Dr. Heinz-Jürgen Bertram übergibt an Dr. Jean-Yves Parisot



29.02.2024 / 12:23 CET/CEST

Holzminden, 29. Februar 2024 Wechsel des Vorstandsvorsitzenden der Symrise AG: Dr. Heinz-Jürgen Bertram übergibt an Dr. Jean-Yves Parisot

Mit Ablauf des 31. März 2024 übernimmt Dr. Jean-Yves Parisot den Vorstandsvorsitz der Symrise AG. Das hat der Aufsichtsrat des Unternehmens in seiner heutigen Sitzung beschlossen. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat den Vertrag von Dr. Jean-Yves Parisot um vier weitere Jahre bis Ende September 2028 verlängert.

Dr. Jean-Yves Parisot ist seit 2016 Mitglied des Vorstands der Symrise AG und verantwortet dort das Segment Taste, Nutrition & Health. Er übernimmt den Vorstandsvorsitz von Dr. Heinz-Jürgen Bertram, dessen Vertrag ursprünglich Ende Oktober 2025 auslaufen sollte und der nun im besten Einvernehmen in den Ruhestand tritt. Er wird bis zu seinem Ausscheiden eng mit Dr. Jean-Yves Parisot zusammenarbeiten, um eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten.





www.symrise.com

Kontakt Medien:Kontakt Investor Relations:

Bernhard Kott Tobias Erfurth

Tel.: +49 55 31 90-17 21 Tel.: +49 55 31 90-1879

E-Mail: bernhard.kott@symrise.com E-Mail: Tobias.Erfurth@symrise.com



