Willis Towers Watson gestaltet den Bereich Corporate Risk & Broking neu und befördert Safak Okur zum neuen Head of Broking DACH. Lukas Nazaruk vervollständigt das Führungsteam und übernimmt die Leitung des Geschäftsbereichs für Deutschland und Österreich. Willis Towers Watson (WTW) strukturiert den Geschäftsbereich Corporate Risk & Broking neu: Zum 01.03.2024 wird Safak Okur der neue Head of Broking DACH. Er folgt in dieser Position auf Olga Losing-Malota, die das Unternehmen zum 30.09.2024 verlässt.Okur ...

