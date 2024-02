Im vergangenen Jahr wurde in Deutschland der Bau von 260.100 Wohnungen genehmigt. Laut Statistischem Bundesamt sind das 26,6% weniger als 2022 und so wenige wir seit elf Jahren nicht. Verbände der Immobilienbranche weisen erneut auf den Ernst der Lage hin und appellieren an die Politik. Die Zahl genehmigter Wohnungen ist im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um 94.100 auf 260.100 Wohnungen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse weiter mittelt, waren das 26,6% als im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...