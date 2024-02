Nordex hat seine Ergebnisse für das Geschäftsjahr 23 veröffentlicht und das erwartete starke Umsatzwachstum von 14,2 % gegenüber dem Vorjahr erzielt. Die Umsatzerlöse des GJ23 in Höhe von 6,5 Mrd. EUR übertrafen damit die Prognose von 5,6 bis 6,1 Mrd. EUR. Darüber hinaus konnte Nordex nach einem katastrophalen GJ22 wieder ein positives EBITDA von EUR 2 Mio. erzielen. Auch die Working-Capital-Quote lag mit -11,5% deutlich über der Prognose für das Jahr 23 von -9%. Die neue Guidance zeichnet ein sehr positives Bild: Das Management strebt einen Umsatzanstieg auf EUR 7-7,7 Mrd. an, die EBITDA-Marge soll im Bereich von 2-4% liegen und der Capex soll nur EUR 175 Mio. betragen, da noch Überkapazitäten bestehen. All dies bestätigt die positive Einschätzung von AlsterResearch, dass Nordex auf dem Weg zu profitablem Wachstum mit hohen positiven Cashflows ab 2025 ist. Der langfristige Ausblick sei aufgrund der anhaltenden Stärke des europäischen Marktes und des sich erholenden US-Marktes intakt, und die Analysten von AlsterResearch bekräftigen ihre Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 22,00, was einem Upside von >100% entspreche. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Nordex%20SE.





China Knaller 2024: Diese 5 Aktien sind echte Geheim-Tipps Der kostenfreie China-Report enthüllt gleich fünf Geheim-Tipps, die zu echten Outperformern werden könnten. Lesen Sie den kostenfreien Report und nutzen Sie die Chancen rechtzeitig! Hier klicken