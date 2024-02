Canada Nickel bestätigt eine erneute Entdeckung auf Mann Central und schließt erfolgreich die ersten Bohrungen auf Mann Northwest ab, Osisko Development meldet die verbleibenden Bohr- und Untertage-Splitterprobenergebnisse aus neuen Erschließungsgebieten im Rahmen des Explorationsprogramms 2023 auf der Testmine Trixie, Queen's Road Capital gab bekannt, dass man die gesamten gehaltenen QRC-Aktien der Wyloo Metals durch eine Umplatzierung an eine Gruppe nicht-kanadischer Investoren abgeschlossen hat und Victoria Gold will eigene Aktien zurück kaufen. Unternehmen im Überblick: Queen's Road Capital Investment Ltd. - https://queensrdcapital.com/ ISIN: KYG7315B1032 , WKN: A2PZYY , FRA: 47U.F , TSX: QRC.TO Weitere Videos von Queen's Road Capital Investment Ltd. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/queens-road-capital-investment-ltd/ Osisko Development Corp. - https://osiskodev.com/ ISIN: CA68828E8099 , WKN: A3DK8G , FRA: 3OZ0.F , TSXV: ODV.V Weitere Videos von Osisko Development Corp. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/osisko-development-corp/ Canada Nickel Company Inc. - https://canadanickel.com/ ISIN: CA13515Q1037 , WKN: A2P0XC , FRA: 4E0.F , TSXV: CNC.V , Valor: 52798185 Weitere Videos von Canada Nickel Company Inc. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/canada-nickel-company-inc/ Victoria Gold Corp. - https://www.vitgoldcorp.com/ ISIN: CA92625W5072 , WKN: A2PVRH , FRA: VI9A.F , TSX: VGCX.TO , Valor: 51180022 Weitere Videos von Victoria Gold Corp. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/victoria-gold-corp/ Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Englisch) ?: https://eepurl.com/bScRBX Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Deutsch) ?: https://eepurl.com/08pAn Copper Gold Kupfer Nickel Silber Silver Uran Uranium Development Production Newsflash Bergbauaktien Investitionen Börse Minen RohstoffTV