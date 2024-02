In Kalifornien hat das US-amerikanische Logistikunternehmen NFI Industries weitere 50 schwere Elektro-Lkw in Empfang genommen. Die Anschaffung der Fahrzeuge und die Bereitstellung der Ladeinfrastruktur durch Electrify America sind in ein Projekt namens Joint Electric Truck Scaling Initiative (JETSI) eingebettet. Bei den 50 an NFI übergebenen E-Lkw der US-Fahrzeugklasse 8 handelt es sich konkret um 30 Freightliner eCascadia und um 20 Volvo VNR Electric. ...

