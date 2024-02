Der ehemalige Börsenliebling Sea dümpelt in New York dahin. Doch in der kommenden Woche ergibt sich die Möglichkeit für eine positive Überraschung, weswegen sich die Bären im Vorfeld leise aus der Aktie schleichen.Refokussiert sich Sea (US81141R1005) wieder auf die alte Wachstumsstrategie? Nach dem Ende der Pandemie und dem Ende des billigen Fremdkapitals hatte das Konglomerat auf dem Hacken gedreht und den Fokus vom Umsatzwachstum auf die Marge gedreht. Mit Erfolg. Sea wurde quasi aus dem Stand heraus profitabel. Den Preis, der dafür zu ...

