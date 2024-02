Die Aktie von Siemens Energy schießt am Donnerstag an die DAX-Spitze. Auftrieb verleiht eine neue Meldung aus der Nachrichtenagentur Bloomberg. So hat der Konzern hat eine neue Kreditlinie in Höhe von vier Milliarden Euro erhalten. Die neue Kreditlinie soll eine bestehende eigene Anlage sowie ihre defizitäre Gamesa-Windturbineneinheit ersetzen. Die neue fünfjährige revolvierende Fazilität refinanziere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...