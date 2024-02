EQS-News: Symrise AG / Schlagwort(e): Personalie/Personalie

Dr. Jean-Yves Parisot übernimmt Vorstandsvorsitz der Symrise AG von Dr. Heinz-Jürgen Bertram



29.02.2024 / 13:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Holzminden, 29. Februar 2024



Dr. Jean-Yves Parisot übernimmt Vorstandsvorsitz der Symrise AG von Dr. Heinz-Jürgen Bertram

- Amtszeit von Dr. Heinz-Jürgen Bertram endet nach erfolgreichen 15 Jahren

- Mit Dr. Jean-Yves Parisot übernimmt ein international erfahrener Manager aus eigenen Reihen

- Vertrauensvoller und reibungsloser Übergang zum 31. März 2024 sichergestellt



Dr. Heinz-Jürgen Bertram übergibt den Vorstandsvorsitz der Symrise AG an Dr. Jean-Yves Parisot. Der Aufsichtsrat bestellte in seiner heutigen Sitzung Dr. Jean-Yves Parisot, Mitglied des Vorstands und dort zuständig für das Segment Taste, Nutrition & Health, mit Wirkung zum Ende des 31. März 2024 zum neuen Vorstandsvorsitzenden. Zugleich hat der Aufsichtsrat den Vertrag von Dr. Jean-Yves Parisot bis Ende September 2028 um weitere vier Jahre verlängert. Dr. Heinz-Jürgen Bertram tritt nach 21 Jahren im Unternehmen, davon 19 Jahre im Vorstand und 15 Jahre als Vorstandsvorsitzender im besten Einvernehmen in den Ruhestand.



Michael König, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Symrise AG: "Dr. Heinz-Jürgen Bertram hat unser Unternehmen ganz entscheidend geprägt. Seiner hervorragenden Arbeit ist es zu verdanken, dass Symrise heute ein weltweit führendes Unternehmen seiner Branche und ein anerkanntes Mitglied im DAX-40 ist. Er hat das Produktportfolio von Symrise auf eine breite, resiliente Basis gestellt, und das Unternehmen zusätzlich zu konstantem organischen Wachstum mit passgenauen Zukäufen in strategischen Wachstumssegmenten nachhaltig gestärkt und für die Zukunft bestens aufgestellt. Dafür danken wir Heinz-Jürgen Bertram ganz herzlich."



"Wir freuen uns, dass mit Jean-Yves Parisot ein international erfahrener Manager aus unseren eigenen Reihen den Vorstandsvorsitz übernimmt. Im engen Schulterschluss mit Heinz-Jürgen Bertram hat Jean-Yves Parisot in den vergangenen Jahren die erfolgreiche Transformation von Symrise zu einem führenden Anbieter im Bereich Ernährung auf den Weg gebracht. Bei Jean-Yves Parisot ist das Unternehmen in den allerbesten Händen, und ein gleichermaßen vertrauensvoller, wie reibungsloser Übergang in der Unternehmensleitung ist somit sichergestellt", so König.



Dr. Heinz-Jürgen Bertram, CEO der Symrise AG: "Der Name Symrise steht in unserer Industrie für Innovationskraft, höchste Qualität und absolute Verlässlichkeit. Möglich wird das Tag für Tag durch die engagierte Arbeit unseres weltweiten Teams. Es war mir eine Ehre, dieses Team durch bewegte Zeiten führen zu dürfen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, den Staffelstab zu übergeben, so dass Jean-Yves Parisot nun das nächste Kapitel der Unternehmensgeschichte schreiben kann."



Dr. Jean-Yves Parisot, Mitglied des Vorstands der Symrise AG: "Symrise steht auf einem starken Fundament. Davon profitieren wir immens in einem anspruchsvollen globalen Geschäftsumfeld wie diesem, und darum beneiden uns viele in unserer Branche. Unser unternehmerisches Handeln wird auch in Zukunft davon geprägt sein, frühzeitig die richtigen strategischen Weichen zu stellen, um weiterhin profitabel wachsen zu können. Ich danke dem Aufsichtsrat für sein Vertrauen und Heinz-Jürgen Bertram für die enge Partnerschaft in den vergangenen Jahren. Gleichzeitig freue ich mich, gemeinsam mit dem Vorstandsteam daran zu arbeiten, dass Symrise auch in Zukunft ein bevorzugter Partner für unsere Kunden und attraktiv für Mitarbeiter, Aktionäre und all unsere Stakeholder weltweit bleibt."



Dr. Jean-Yves Parisot ist 2014 in das Unternehmen eingetreten und gehört dem Symrise-Vorstand seit 2016 an. Er verantwortet das Segment Taste, Nutrition & Health und wird dies kommissarisch auch weiter tun, bis ein Nachfolger für diese Aufgabe bestellt ist. Der promovierte Veterinärmediziner ist seit 2023 zudem Präsident der Internationalen Organisation der Aromen-Industrie (IOFI). Er verfügt über weitreichende Managementerfahrung und war in verschiedenen leitenden Funktionen bei Pfizer, Rhone Poulenc/Rhodia, Danisco, Air Liquide sowie der Diana-Gruppe bis zu deren Zusammenschluss mit Symrise tätig.





Über Symrise:

Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung. Mit einem Umsatz von rund 4,6 Mrd. € im Geschäftsjahr 2022 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden.

Symrise - always inspiring more…

www.symrise.com





