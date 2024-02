Frankfurt am Main (ots) -Bewusst reisen im Einklang mit der Natur und dabei spielerisch lernen? Mit "Swisstainable Kids" hat Schweiz Tourismus gemeinsam mit den Reka-Feriendörfern ein neues Angebot für nachhaltigen Familienurlaub aufgelegt. Auf dem Programm von "Swisstainable Kids" stehen neben geführten Ausflügen zu den Themen Natur und Biodiversität, der Bau eines Insektenhotels oder eines Wasserkreislaufs. Das Swisstainable-Kids-Programm können Familien ab sofort vom 17. bis 24. August im Reka-Feriendorf Disentis und vom 24. bis 31. August im Reka-Feriendorf Sörenberg buchen.Die Natur mit Kinderaugen in den Schweizer Alpen erkunden und erhaltenWelche Bedeutung hat ein Hochmoor für die Artenvielfalt? Wie funktioniert ein Wasserkreislauf? Welchen Beitrag für unsere Umwelt leisten Insekten? Mit den fachkundig angeleiteten Aktivitäten und Ausflügen im Rahmen von Swisstainable Kids gehen Jung und Alt spielerisch Fragen rund um Umwelt und Klimaschutz auf den Grund. Höhepunkte des Programms sind unter anderem eine geführte Wanderung zu Alpenkräutern, die Herstellung von Eis mit natürlichen Zutaten, der Bau eines Insektenhotels und eines Wasserkreislaufs, Goldwaschen im Rhein und eine geführte Wanderung durch das Moor der Biosphäre Entlebuch. Natürlich darf auch die Zubereitung von regionalen Leckereien wie der Bündner Nusstorte oder Ämmitaler Meringues nicht fehlen.Swisstainable ist das Nachhaltigkeitsprogramm von Schweiz Tourismus und eine Wortschöpfung aus "Swiss" (Schweiz) und "sustainable" (nachhaltig).Familien können das neue Reisepaket für eine Woche nachhaltigen Urlaub in der Schweiz individuell entweder zum Aufenthalt im Reka-Feriendorf Disentis oder im Reka-Feriendorf Sörenberg im August hinzubuchen. Kinder zahlen 120 Schweizer Franken (etwa 126 Euro) und Erwachsene 170 Schweizer Franken (etwa 178 Euro). Weitere Information und Buchung unter myswitzerland.com/swisstainablekids (https://www.myswitzerland.com/de-de/microsites/de/unvergessliche-nachhaltige-familienerlebnisse/).Goldwaschen am jungen Rhein im Reka-Feriendorf DisentisIm Reka-Feriendorf Disentis in der größten Mineralienregion der Schweiz kommt Goldgräber-Stimmung auf. Die energieeffizient konzipierte Anlage ist Minergie-zertfiziert und liegt nahe der Rheinquelle in der Surselva auf einer Höhe von 1130 Metern. Disentis ist der alte Verkehrsknotenpunkt am Fuße der Alpenpässe Lukmanier, die ins Tessin führen und des Oberalppasses, der in die Zentralschweiz führt. In Disentis können abenteuerlustige Familien neben zahlreichen Höhepunkten eine Wanderung zum Tomasee zur Quelle des Rheins unternehmen und ihr Glück beim Goldwaschen im Rhein selbst versuchen. Der Abenteuerspielplatz und das Hallenbad mit Kinderplanschbecken sind im Stil einer Goldgräberstadt gestaltet und bieten zusätzliche Unterhaltungsmöglichkeiten für junge Gäste.https://reka.ch/rekaferien/reka-feriendorf-disentisIn der Moorlandschaft im Reka-Feriendorf SörenbergIm Reka-Feriendorf Sörenberg, das sich auf 1165 Metern mitten in der UNESCO Biosphäre Entlebuch in der Region Luzern-Vierwaldstättersee befindet, können Familien die geschützte Tier- und Pflanzenwelt der Moorlandschaften erkunden. Im Mooraculum auf der nahen Rossweid lernen Gäste alles über den Lebensraum Moor. Mit etwas Glück lassen sich Steinadler oder Steinböcke beobachten. Das Feriendorf bietet außerdem einen Naturspielplatz, einen Sternenpark und einen Baumwipfelpfad, sowie ein Hallenbad mit Rutsche und Planschbecken.https://reka.ch/rekaferien/reka-feriendorf-soerenbergZu RekaDie Schweizer Reisekasse Reka ist eine nicht gewinnorientierte Genossenschaft, zu der Tochtergesellschaften und Stiftungen zählen und die es sich bereits seit ihrer Gründung 1939 zum Ziel gesetzt hat erschwinglichen Urlaub für Familien in der Schweiz zu ermöglichen. Die 11 Reka-Feriendörfer in der Schweiz sind speziell auf die Bedürfnisse von Familien ausgerichtet. Sie liegen mehrheitlich mitten in der Natur und verfügen über abwechslungsreiche Angebote für die gesamte Familie von Abenteuerspielplatz über Hallenbad, Spieleschrank, Toberaum und besondere Aktivitäten im Rekalino Club. Darüber hinaus setzt sich Reka als Swisstainable-Betrieb aktiv für Ökologie, Klima- und Umweltschutz, das Schonen von Ressourcen, Regionalität und Barrierefreiheit ein. Weitere Informationen dazu unter www.reka.ch/nachhaltigkeit.Zu SwisstainableSwisstainable wurde 2021 von Schweiz Tourismus zusammen mit der Hochschule Luzern und des Schweizer Tourismussektors als Nachhaltigkeitsprogramm "von der Branche für die Branche" entwickelt. Seit 2022 ist die Geschäftsstelle im Kompetenzzentrum Nachhaltigkeit (KONA) beim Schweizer Tourismus-Verband angesiedelt. Das Programm unterstützt touristische Betriebe dabei, Nachhaltigkeit in der Praxis umzusetzen. Damit unterstreicht Swisstainable die Relevanz des Themas für die zukünftige Positionierung der Schweiz als nachhaltiges Tourismusland und leistet einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der 17 Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals) im Rahmen der Agenda 2030. Das Programm ist keine Zertifizierung, sondern bezieht sich auf bestehende nationale und internationale Nachhaltigkeitszertifizierungen. Swisstainable macht das Nachhaltigkeitsengagement des Tourismussektors sichtbarer und schafft Transparenz und Orientierung für die Gäste. Weitere Informationen unter www.myswitzerland.com/nachhaltigkeitPressekontakt:Schweiz TourismusAndrea Daniele und Valerie von OppelnAm Tempelhofer Berg 7d10965 BerlinTel.: +49 30 166375072medien.de@switzerland.comwww.myswitzerland.comSchweizer Reisekasse (Reka) GenossenschaftJulia ScheideggerStellvertretende Leiterin Marketing und KommunikationNeuengasse 15PostfachCH-3001 BernTel.: +41 31 329 67 01julia.scheidegger@reka.chwww.reka.chOriginal-Content von: Schweiz Tourismus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15726/5724931