Scout24 meldete solide Ergebnisse für das vierte Quartal 2023 und erfüllte seine Prognose für das Geschäftsjahr 2023. Die Umsatzdynamik blieb in allen Segmenten stark. Ein vorteilhafter Produktmix und eine strikte Kostenkontrolle trugen dazu bei, dass sich die operative EBITDA-Marge im vierten Quartal um 2,2 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr und 1,1 Prozentpunkte gegenüber dem Vorquartal auf 59,9% verbesserte. Scout24 profitiert weiterhin von der guten Nachfrage nach den ImmoScout24-Kernprodukten, den Pay-per-Ad Inseraten und der wachsenden Zahl von Makler-Mitgliedschaften und Abonnenten. Das Management ist optimistisch, mittelfristig ein Umsatzwachstum und eine Margenverbesserung zu erreichen, was sehr ermutigend ist. Darüber hinaus strebt das Unternehmen eine Dividendenausschüttungsquote von 30%-50% des bereinigten Nettogewinns an und setzt Aktienrückkäufe fort. Die Analysten von AlsterResearch passen ihre Schätzungen leicht an und reflektieren damit den mittelfristigen Ausblick. Die Experten bestätigen ihr Kursziel von EUR 65,00 und ihre Empfehlung zu HALTEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Scout24%20SE





