Die vorl. Ergebnisse der AUTO1 Group (AUTO1) für das vierte Quartal 2023 fielen weitgehend wie erwartet aus. Umsatz und Bruttogewinn entsprachen dem Konsens, während der Verlust auf EBITDA-Ebene geringer ausfiel. Das Unternehmen hat damit die Zielsetzung zu Umsatz- und Rohertrag für das GJ23 erreicht und einen geringeren Verlust beim bereinigten EBITDA erzielt als erwartet. Insgesamt machte AUTO1 gute Fortschritte in Bezug auf den Bruttogewinn pro Einheit (GPU) im Merchant und im Retail-Geschäft, obwohl das Wachstum in Bezug auf Volumen und durchschnittliche Verkaufspreise gedämpft blieb. In dem vorgestellten Ausblick für 2024 ist das Management optimistisch, dass sich das Volumen erholen und der Rohertrag steigen wird; der Break-even beim adj. EBITDA wird jedoch erst gegen Ende 2024 oder Anfang 2025 erwartet. Nach Ansicht von AlsterResearch könnten mehrere Faktoren wie die Verfügbarkeit von Gebrauchtwagen, Inflation und hohe Zinsen die kurzfristigen Wachstumsaussichten beeinträchtigen. AlsterResearch geht jedoch davon aus, dass AUTO1 seine Effizienz- und Rentabilitätsziele weiter angehen wird. Unter Berücksichtigung der konservativen Prognosen passen die Analysten von AlsterResearch die Gewinnschätzungen für 2024/25 nach unten an. AlsterResearch kommt zu einem neuen Kursziel von EUR 8,00 (alt: EUR 9,00) und bestätigt damit das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/AUTO1%20GROUP%20SE





