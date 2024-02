NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMS-Osram nach einer Auftragsstornierung und damit verbundenen Abschreibungen zunächst auf "Buy" mit einem Kursziel von 3,10 Franken belassen. Aus diesem Grund habe der Technologiekonzern die mittelfristigen Ziele gesenkt, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechne aber nach wie vor mit einer Verbesserung der Profitabilität ab dem zweiten Halbjahr./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.02.2024 / 04:01 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.02.2024 / 04:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: AT0000A18XM4

