Freenet-Calls mit 73%-Chance

Freenet (DE000A0Z2ZZ5) meldete am 28.2.24 mit den Ergebnissen für das Jahr 2023 einen Umsatzanstieg um 2,8 Prozent auf 2,63 Mrd. Euro und erstmals einen operativen Gewinn (EBITDA) von über 500 Mio. Euro (+4,5 Prozent), dabei legte auch der Free Cash Flow um 5,3 Prozent auf 262,6 Mio. Euro zu. Der Mobilfunk- und TV-Anbieter kündigte die Anhebung der Dividende auf 1,77 (Vorjahr 1,68 Euro) je Aktie an. Besonders erfolgreich entwickelte sich die Streaming-Sparte: Die Zahl der waipu.tv-Netto-Neukunden ist um gut 400.000 gestiegen (mit Rekordwachstum in Q4: +134.000). Die EBIT-Prognose für 2024 beträgt 495 bis 515 Mio. Euro, weiterhin sollen 80 Prozent der Free Cash Flows als Dividenden ausgeschüttet werden.



Long-Hebelprodukte können bei steigenden Kursen attraktive Renditen generieren. Hohen Chancen stehen ebensolche Risiken gegenüber. Anleger wählen die Strategie, die zu ihrer Markterwartung passt.

Call-Optionsschein mit Strike bei 28 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Freenet-Aktie mit Basispreis 28 Euro, Bewertungstag 18.12.24, BV 1, ISIN: DE000HC7Q415, wurde beim Freenet-Aktienkurs von 24,85 Euro mit 0,46 - 0,49 Euro gehandelt.

Kann der Aktienkurs bis Mitte Juni auf 27 Euro zulegen, dann wird der handelbare Preis des Calls auf 0,85 Euro (+73 Prozent) steigen, sofern alle übrigen Preisfaktoren konstant bleiben.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 21,2784 Euro

Der Open End Turbo Call auf die Freenet-Aktie von HSBC mit Basispreis und KO-Marke bei 21,2784 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HG7KUT6, wurde beim Freenet-Aktienkurs von 24,85 Euro mit 0,37 - 0,38 Euro taxiert.

Wenn die Freenet-Aktie bis Mitte Juni auf 27 Euro zulegt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,53 Euro (+39,4 Prozent) erhöhen - sofern die Aktie nicht vorher auf oder unter die KO-Marke fällt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Freenet-Aktien oder von Hebelprodukten auf Freenet-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: hebelprodukte.de