Die Aktie der Schweizer Solarfirma Meyer Burger steht am Donnerstagmittag unter Druck. Der Konzern kündigte letzte Woche eine Kapitalerhöhung an. Derweil wollen Start-ups das Werk in Sachsen übernehmen.Meyer Burger will wegen der ausgebliebenen Unterstützung durch die europäische Politik ein Finanzloch mit einer Kapitalerhöhung stopfen. Die Aktionäre sollen am 18. März über eine Bezugsrechtsemission ...

Den vollständigen Artikel lesen ...