Wer bei der Aktie von K+S investiert ist, benötigt weiterhin starke Nerven und viel Geduld. Denn noch immer präsentieren sich die Kalipreise in einer anhaltend schwachen Verfassung. Und gerade diese müssten anziehen, damit eine Trendwende bei den in den vergangenen Monaten schwach gelaufenen K+S-Anteilen möglich wäre. Doch derzeit sieht es noch nicht nach einer nachhaltigen Wende bei den Düngemittelpreisen aus, ganz gleich in welche Regionen der Welt man blickt. Immerhin scheint es so, als konnte ...

