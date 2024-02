Ein Rekordhoch jagd das Nächste, Jeder Handelstag scheint vorherigen zu übertrumpfen. Anleger schieben die Gedanken an die angeschlagene Konjunktur und eine Korrektur am Aktienmarkt beiseite.Welche Schwergewichte den DAX antreiben, welche Märkte außerhalb von Europa spannend sind und wir lange die Achterbahnfahrt mit den Tech-Werten noch anhalten wird, erfahren Sie in diesem Interview mit Nicolai Tietze, Morgan Stanley und Nicolas Saurenz, Feingold Research.