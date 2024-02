Die Ölpreise sind am Donnerstag erneut leicht gesunken. Gegen Mittag kostete ein Barrel Brent zur Lieferung im April 83,39 Dollar. Das sind 29 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass WTI fiel um 31 Cent auf 78,23 Dollar.Die Ölpreise haben an die leichten Verluste vom Vortag angeknüpft. Am Mittwochnachmittag war bekannt geworden, dass die Ölreserven in den USA weiter gestiegen sind. Die ...

