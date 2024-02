Neue Bitcoin-Staking-Protokolle sollen passives Bitcoin-Einkommen bieten

Zur Realisierung eines passiven Einkommens durch Bitcoin hat Babylon, ein Bitcoin-Staking-Protokoll, den Start seines Testnetzes bekannt gegeben. Babylon, das seit seiner Gründung im Jahr 2022 an der Spitze der Integration von Bitcoin in das Proof-of-Stake (PoS)-Ökosystem steht, erreicht mit dieser Entwicklung einen wichtigen Meilenstein. Das Testnetz, das auf BTC Signet aufbaut, bietet Nutzern eine risikofreie Umgebung, um die Funktionen des Protokolls zu erkunden, ohne echtes Bitcoin einsetzen zu müssen.

Testnet-Launch: Ein Schritt Richtung Mainnet

Der Start des Babylon-Testnetzes ist ein entscheidender Meilenstein auf dem Weg zur Einführung des Mainnets, was für Ende 2024 geplant ist. David Tse, Mitbegründer des Unternehmens, hob den stufenweisen Ansatz des Babylon-Frameworks hervor. Nach dem Testnet plant das Team, von Mai bis Juni Post-audit Testnetzwerke einzuführen, gefolgt von der Veröffentlichung des Mainnets. Den Nutzern werden darüber hinaus verschiedene Stufen für das Staking von physischen Bitcoins und das Verdienen von Staking-Punkten angeboten.

A significant step in bringing Bitcoin to Cosmos . https://t.co/FE1Esa1FPd - David Tse (@dntse) February 13, 2024

Der Zugang zum Babylon-Testnet wird durch die Installation eines Browser-Plugins sowie durch das Erhalten von Signet Bitcoins und Babylon (BBN) Testnet-Münzen ermöglicht. Diese Art der Durchführung gewährleistet die erwartete Erfahrung einschließlich der Staking-Protokollfunktionen für die Teilnehmer. Als Motivationsfaktor bietet Babylon den Frühphasen-Stakern die Möglichkeit, ein "Bitcoin Pioneer Pass NFT" zu erhalten. Dieses personalisierte NFT belohnt Nutzer mit der Fähigkeit, einzigartige Funktionen innerhalb des Babylon-Ökosystems freizuschalten.

Schmerzpunkt von Bitcoin Investoren

Mit dem aufkommen einer möglichen Bullenphase und dem Streben nach passiven Einkommensquellen könnte Babylon eine wichtigen Schmerzpunkt für Bitcoin-Investoren treffen, indem es eine Brücke zum Proof-of-Stake-Ökosystem schlägt und gleichzeitig die Sicherheit und Transparenz bietet, die Anleger suchen. Der Erfolg dieses Protokolls könnte weitreichende Auswirkungen auf den Kryptomarkt haben, insbesondere in Bezug auf die Art und Weise, wie Bitcoin gehalten und eingesetzt wird.

In ähnlicher Art und Weise versucht Green Bitcoin, ein junges Krypto-Projekt, das Staking zu erweitern. Einerseits bietet der ERC20 Token ein herkömmliches Staking mit einer APY von rund 249%, welches abhängig von der sperrdauer zusätzliche Renditen bringt.

Andererseits wird mit dem "Gamified Ansatz" die Aktivitäten der Community rund um den Token möglichst aktiv zu halten.

Hier zu Green Bitcoin $GBTC und mehr zum passiven Ertrag erfahren

The experts weigh in on GBTC!



Bitcoin Price to Hit $200,000 by 2025: Standard Chartered - Can Green Bitcoin Outperform BTC?https://t.co/w2mT4kp0fo - GreenBitcoin (@GreenBTCtoken) February 19, 2024

Mit den "Predict the Price"-Belohnungen bietet Green Bitcoin eine wesentliche Erweiterung zu den normalen Staking-Belohnungen. Durch korrekte Preisvorhersagen des Bitcoin-Preises können sich Anleger zusätzliche Belohnungen verdienen - und das Tag für Tag. So bleibt die Community aktiv und im Austausch, während die aktuellen Bewegungen diskutiert werden und über vergangene Gewinne philosophiert wird. Dies bietet eine vielversprechende Erweiterung der typischen Staking- und Community-Bildung, da hier die Anleger in regem Austausch bleiben und das Projekt somit ständig im Fokus der Investoren liegt.

Sicherheit steht im Vordergrund

Green Bitcoin hat kürzlich eine umfassende Prüfung seines Smart Contracts durch Coinsult, ein Unternehmen für manuelle Smart Contract Audits, erfolgreich abgeschlossen. Am 23. November 2023 führte Coinsult eine gründliche Untersuchung durch, die sowohl eine statische Analyse als auch eine manuelle Code-Überprüfung umfasste. Das Hauptziel des Audits war es, die Funktionsweise des Smart Contracts zu bestätigen und potenzielle Sicherheitsprobleme zu identifizieren.

Das Audit ergab, dass keine zentralisierungsbedingten Risiken bestehen, da der Contractinhaber nicht in der Lage ist, Handel zu aktivieren oder zu pausieren, neue Token zu prägen(minten) oder Adressen auf eine Schwarze Liste zu setzen. Des Weiteren kann der Inhaber keine Maximaltransaktionsmenge festlegen oder Adressen von Gebühren ausschließen. Der Audit stellte auch fest, dass der Verkaufsgebühren-Prozentsatz auf 0% festgelegt ist, was die Gebührenfreiheit des Vertrags sicherstellt.

Die Transparenz und Sicherheit, die durch das Fehlen von Hochrisiko-Schwachstellen und die Einhaltung von Best Practices im Smart Contract von Green Bitcoin demonstriert werden, sind alle am Stand der Technik. Das Audit zeigte keine offenen, anerkannten oder gelösten Probleme auf und bewertete den Smart Contract als risikoarm.

Umfassender Bericht von Coinsult, abrufbar unter: https://greenbitcoin.xyz/enhome

Green Bitcoin hat bereits beeindruckende 1,23 Millionen Dollar im Presale eingesammelt. Die aktuelle Vorverkaufsphase steht kurz davor, vollständig ausverkauft zu sein - Derzeit ist der Token für 0,4892 Dollar erhältlich, doch dieser Preis wird mit dem Erreichen der nächsten Finanzierungsschwelle, welche schon mit weiteren 15.000 Dollar erreicht sein wird, ansteigen.

Bereits 66% der Token wurden gestaked, was die Bindung und das langfristige Engagement der Anleger zeigt. Zudem sind 20% der gesamten Tokenmenge speziell für Staking-Belohnungen reserviert, was eine attraktive Anreizstruktur für bestehende und potenzielle Investoren darstellt.

Durch diese Strategie fördert Green Bitcoin nicht nur die Stabilität und Sicherheit des Netzwerks, sondern auch eine aktive und engagierte Community, die sich um das nachhaltige Wachstum des Projekts kümmern soll.

Hier Green Bitcoin Token kaufen und Teil der Community werden.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.