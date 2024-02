BONK, Shiba Inu und Dogecoin räumen bei der Krypto-Rallye ab - Folgen nun SPONGE und SCOTTY?

Selbst am Kryptomarkt, der für seine extremen Kurssprünge bekannt ist, sieht man Tage wie diese nicht besonders häufig. Der Bitcoin-Kurs hat allein im Februar fast um 50 % zugelegt und viele Altcoins folgen dem Beispiel. Ein Blick auf die 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung zeigt überwiegend hohe Gewinne. Am besten kommen dabei Meme Coins weg. Drei der fünf größten Gewinner unter den Top 100 sind BONK, Dogecoin (DOGE) und Shiba Inu (SHIB). Derzeit deutet alles darauf hin, dass mit SPONGE und SCOTTY bereits die nächsten Kandidaten für eine Kursexplosion bereitstehen.

Meme Coins dominieren den Markt

Wer denkt, dass er mit Bitcoin in den letzten 24 Stunden hohe Gewinne erzielen konnte, der sollte sich die Entwicklungen bei den Meme Coins genauer ansehen. Innerhalb von 24 Stunden ist zwar auch BTC um mehr als 10 % gestiegen, Shiba Inu hat aber um ganze 24 % zugelegt. Übertroffen wird das von Dogecoin, der um mehr als 30 % steigt und damit sogar Avalanche (AVAX) vom neunten Platz im Krypto-Ranking verdrängt. Der größte Gewinner der Top 100 ist aber BONK, der noch mit 38 % im Plus liegt und zwischenzeitlich sogar um mehr als 50 % gestiegen ist.

(Top Gainer unter den 100 größten Kryptowährungen - Quelle: Coinmarketcap)

Wer sich die Entwicklung von DOGE und SHIB im Jahr 2021 angeschaut hat weiß, welches Potenzial hier herrscht. DOGE hat zwischenzeitlich den Anschein gemacht, als könnte er auf 100 Milliarden Dollar steigen. Mit PEPE hat ein Meme Coin die Milliarden Dollar Marke sogar innerhalb weniger Wochen überschritten. Nun kommen mit SPONGE V2 und Scotty the AI ($SCOTTY) bereits die nächsten Meme Coins auf den Markt, bei denen ein solcher Anstieg erst noch bevorstehen könnte.

SPONGE V2: Die Fortsetzung einer Erfolgsstory

Wer sich mit Meme Coins befasst, dürfte den Megaerfolg von SPONGE im letzten Jahr mitbekommen haben. Innerhalb weniger Tage ist der Coin, der an Spongebob Schwammkopf erinnert, um mehr als 10.000 % gestiegen. Dabei hat auch die Marktkapitalisierung über 100 Millionen Dollar erreicht. Mit SPONGE V2 soll dieser Erfolg nun übertroffen werden.

(Sponge Play 2 Earn Game - Quelle: Sponge-Website)

Um mit SPONGE V2 den Erfolg des Vorgängers zu übertreffen, werden alle Register gezogen. Neben einer größeren Marketing-Kampagne werden auch noch mehr Exchanges angestrebt, die den neuen SPONGE-Token listen sollen. Da schon der erste Token an mehr als 10 Kryptobörsen gelistet wurde, spekuliert die Community bereits, ob der Nachfolger auch bei Binance ins Programm genommen werden könnte. Außerdem wird diesmal auch ein eigenes Play 2 Earn Game gelauncht, wodurch die Reichweite des neuen SPONGE V2 die des ersten Tokens noch weit übersteigen könnte.

Um den neuen $SPONGEV2 noch von Anfang zu erhalten, bevor dieser an den Kryptobörsen gelistet wird, haben Investoren die Möglichkeit, den ursprünglichen SPONGE über die Website zu kaufen und in den Staking Pool einzubringen. Dafür erhält man nicht nur die Staking-Rendite bereits in Form der neuen $SPONGEV2, sondern auch die selbe Menge der neuen Token, die man von den ursprünglichen SPONGE kauft. Wer also noch vor dem Launch SPONGE kauft, kann davon doppelt profitieren. Sollte es gelingen, den Erfolg des ersten SPONGE-Tokens tatsächlich zu übertreffen, könnten frühe Käufer hier wieder tausende Prozent Rendite erzielen.

Scotty the AI übertrifft alle Erwartungen

Mit Scotty the AI ($SCOTTY) kommt ein Coin auf den Markt, der einen Mix aus Memes und KI liefert. Da beide Themen derzeit zu den heißesten am Kryptomarkt gehören, erwarten Marktbeobachter eine Kursexplosion nach dem Launch. Das zeigt sich auch schon während des aktuellen Vorverkaufs, wobei $SCOTTY innerhalb kürzester Zeit die Millionen Dollar Marke überschritten hat. Das dürfte unter anderem auch daran liegen, dass der Preis schon während des Vorverkaufs mehrfach angehoben wird, was frühen Käufern bis zum Listing an den Kryptobörsen einen Buchgewinn einbringt.

(Scotty the AI - Quelle: Scotty-Website)

Scotty überzeugt nicht nur als Meme Coin, sondern kommt auch mit einem eigenen Sprachbot und einer Token-Swap-Funktion, die sekundenschnelle Transfers zu besten Bedingungen ermöglichen soll. Außerdem ist $SCOTTY mit einer Staking-Funktion ausgestattet, wobei die APY mit der Größe des Staking Pools zusammenhängt, sodass vor allem frühe Käufer hohe Renditen erzielen können.

