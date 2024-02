Am Rohölmarkt halten sich die Preise auf niedrigem Niveau. Die Förderkürzungen einiger Opec-Länder kommt am Markt nicht wirklich an. Vielmehr sorgt der unerwartet starke Anstieg der US-Rohöl-Lagerbestände Bedenken hinsichtlich der Nachfrage für fallende Ölpreise. Positiv für Verbraucher: Heizöl ist in Deutschland nun so billig wie zuletzt im Sommer. Die Ölpreise zeigen sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Zeitweilig kostet ein Barrel (159 Liter) ...

