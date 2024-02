Wien (www.fondscheck.de) - Gleich drei neue Portfolios hat die Capital Group lanciert, so die Experten von "FONDS professionell".Die Fondsneulinge seien an den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung ausgerichtet.Die Capital Group habe drei globale nachhaltige Fonds aufgelegt: Die in Luxemburg domizilierten OGAW-Fonds würden einen globalen Aktienfonds, den Capital Group Sustainable Global Opportunities Fund (ISIN LU2720016778/ WKN A3E2XD), einen Anleihenfonds, den Capital Group Sustainable Global Corporate Bond Fund (ISIN LU2720022404/ WKN A3E2WW), und einen Multi-Asset-Fonds, den Capital Group Sustainable Global Balanced Fund (ISIN LU2720019285/ WKN A3E2X5) umfassen. Alle drei Portfolios seien gemäß der EU-Offenlegungsverordnung als Artikel-8-Fonds eingestuft worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...