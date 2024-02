Vor gut zwei Jahren wurde KRONES aus dem MDAX geworfen und der Chef persönlich sagte seine Rache voraus. Das war überzeugend. Ergebnis:KRONES ist Weltmeister bei Getränkeabfüllanlagen und wächst 2024 zweistellig. Zahlen und Ausblick rechtfertigen mehr. Der Auftragseingang im 4. Quartal war etwas schwächer als erwartet, aber im Einklang mit dem Konsens und wies eine Wachstumsrate von 7 % im Jahresvergleich auf. Das Book-to-Bill-Verhältnis für das Geschäftsjahr 2023 lag bei 1,14, was einem weiteren Anstieg des Auftragsbestands entspricht.Damit ist KRONES bis Mitte 2025 ausgelastet. Auf dieser Basis rechnet der CEO 2024 mit 9 bis 13 % Umsatzwachstum auf 5,14 bis 5,33 Mrd. € (Konsens 5,19 Mrd. €). Die Prognose gilt inklusive der angekündigten Übernahme von Netstal, die im Konsens möglicherweise nicht vollständig reflektiert wird. Wir halten die Guidance für konservativ mit Upside-Potenzial Richtung Frühjahr.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 09! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 09 u. a.:- Die Rekordkurse des DAX sind rechnerisch vertretbar, aber im Tempo zweifelhaft- Die DT. TELEKOM steht vor einer weiteren Neuordnung- SIEMENS ENERGY liefert die spannendste technische Wette im DAX- Nebenwerte: Einen Weltmeister gibt es wieder einmal zum halben Preis- Die Wall Street fährt weiterhin zweigleisig- Europa: Paris rätselt über die Zukunft von KERINGIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info