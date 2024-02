Das kanadisch-israelische Biotechnologie-Unternehmen NurExone Biologic Inc. (ISIN: CA67059R1091) hat bedeutende Fortschritte in der Entwicklung seiner hochmodernen ExoTherapy-Plattform zur Herstellung von Therapien auf Exosomenbasis gemacht und ist nun bereit für die Lizenzierung an Pharmaunternehmen.

Exosomen: kleine Bläschen mit vielfältigem Potenzial

In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben sich viele Bereiche, darunter das Gesundheitswesen und die Ästhetik, zunehmend mit Exosomen beschäftigt. Dies liegt daran, dass viele Studien darauf hinweisen, dass Exosomen wichtige Botenstoffe für Zellen und Organe¹ sind und dass ihr therapeutisches Potenzial noch nicht vollständig erforscht ist.

Exosomen sind kleine Bläschen mit einem Durchmesser von etwa 30-150 Nanometern, die von Zellen freigesetzt werden². Sie spielen eine entscheidende Rolle im zellulären Kommunikationsnetz, indem sie Proteine, Nukleinsäuren und Lipide zwischen den Zellen transportieren. Somit können Exosomen sowohl als Signalübermittler als auch als Regulatoren zellulärer Prozesse fungieren. Darüber hinaus wurden Exosomen in verschiedenen physiologischen und pathologischen Zusammenhängen identifiziert, was auf ihre Rolle bei der Entstehung und dem Fortschreiten von Krankheiten hinweist.

Aufgrund ihrer Fähigkeit, bioaktive Moleküle zu transportieren, haben Exosomen ein großes Potenzial in verschiedenen Anwendungsbereichen. In der Medizin könnten sie als therapeutische Vehikel für die gezielte Verabreichung von Medikamenten eingesetzt werden.

Auch die Erforschung von Exosomen als Transportvehikel eröffnet faszinierende Perspektiven für Medizin und Biotechnologie und könnte Fortschritte bei der Behandlung von Krankheiten ermöglichen.

Anwendungsbereiche der ExoTherapy-Plattform für Pharmaunternehmen

Die lizenzierbare ExoTherapy-Plattform von NurExone zur Herstellung von Exosomen-basierten Therapien bietet verschiedene Vorteile für Pharmaunternehmen. Denn Exosomen als Transportvehikel gelten als relativ sicher, vielseitig und können auf die Bedürfnisse des Kooperationspartners zugeschnitten werden. So profitieren Pharmaunternehmen, die einen Weg suchen, um Wirkstoffe über die Blut-Hirn-Schranke zu transportieren, von maßgeschneiderten Exosomen-Lösungen. Die "Fracht" könnte verschiedene Arten von kleinen Molekülen wie miRNA, siRNA, mRNA, lncRNA, Peptide oder sogar synthetische Medikamente umfassen, die intranasal verabreicht werden können.

Das Angebot der ExoTherapy-Plattform von NurExone umfasst: Die Produktion von Exosomen in großem Maßstab mit dem firmeneigenen Bioreaktor und die Synthese von therapeutischer Ladung und Beladung, was zu Nanomedikamenten führt. Die firmeneigene Beladungstechnologie ist in einer kürzlich veröffentlichten PCT-Anmeldung mit dem Titel "Compositions and Methods for Loading Extracellular Vesicles", WO/2023/233395, beschrieben.

Lior Shaltiel, CEO von NurExone, kommentierte: "Exosomen haben das Potenzial, das ultimative System zur Verabreichung von Medikamenten zu sein. Unser in der Entwicklung befindliches Medikament ExoPTEN, das mit einer proprietären siRNA-Sequenz beladen ist, hat gezeigt, dass eine sehr kurze intranasale Behandlung die motorischen Funktionen bei 75 % der behandelten Laborratten wiederherstellte. Unser IP-Portfolio für die ExoTherapy-Plattform wird voraussichtlich eine neue Welt von Möglichkeiten für verschiedene Arten von Behandlungen eröffnen und bildet die Grundlage für Lizenzierungsbemühungen mit Pharmaunternehmen."

