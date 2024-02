Erfurt (ots) -Im Jahr 2045 fliegt ein Astronautenteam aus Teenagern zum Mars, um zu erkunden, ob Leben auf den roten Planeten möglich ist. Die Landung endet fast in einer Katastrophe und allen wird klar: Nur als Team kann man hier überleben. Premiere feiert die Science-Fiction-Serie "DreaMars" (NDR/hr/SWR/rbb) am 6. März 2024 und ist jeweils mittwochs um 20:10 Uhr in Doppelfolgen bei KiKA zu sehen. Alle Episoden stehen ab 5. März auf kika.de und im KiKA-Player online-first zur Verfügung.Zum Inhalt:2045 scheint ein Leben auf dem Mars die Zukunft für die Menschheit zu sein. Acht jugendliche Astronaut*innen bereiten sich auf die entscheidende Mission zum roten Planeten vor. Bereits die Startvorbereitungen im High-Tech-Trainingscamp der Space Agency bringen alle an ihre persönlichen Grenzen. Max hat Panikattacken, Toms kriminelle Vergangenheit kommt ans Licht und Lucy verstrickt sich in Lügen, als sie vor der schwierigen Entscheidung zwischen ihrer Liebe zu Tom und dem Erfolg der Mission steht. Bei der Landung auf dem Mars stellt sich heraus, dass die Raumfähre Arche 2 sabotiert wurde: Die Jugendlichen landen an unbekannten Koordinaten, ohne Funkkontakt zur Erde und Astronaut Nr. 8 wird vermisst. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, bei dem ihr Können und ihr Vertrauen zueinander auf die Probe gestellt wird. Ist es möglich, dass sie da draußen nicht allein sind?"DreaMars" ist eine 20-teilige israelisch-deutsch-französische Realserie von Story Z und SKLAN&KA ENTERTAINMENT und entstand in Koproduktion mit SAMKA, HOT, NDR, hr, SWR und rbb. Gedreht wurde die Serie 2023 in Israel unter der Regie von Rani Saar. Redaktionelle Federführung trägt für den NDR Ole Kampovski und Anke Schmidt-Bratzel und für den hr Patricia Vasapollo. Die Redaktion bei den koproduzierenden Sendern SWR und rbb liegt bei Stefanie von Ehrenstein und Anja Hagemeier. "DreaMars" ist ebenfalls in der ARD-Mediathek verfügbar.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5725142