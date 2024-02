© Foto: Alexas Fotos - unsplash.com



Der S&P 500 hat seit November 2023 beeindruckende Gewinne von fast 20 Prozent verzeichnet, was Fragen über die Aussichten für den Rest des Jahres aufwirft. Der S&P 500 liegt nun etwa fünf Prozent über seinem Allzeithoch vom Januar 2022, was bedeutet, dass er alle Verluste des Bärenmarktes von 2022 wieder ausgeglichen hat und weiter gestiegen ist. Diese starke Erholung unterstreicht das Momentum des Marktes, wobei mehrere Sektoren außerhalb des Technologiesektors signifikante Gewinne verzeichnet haben. Im Tech-Sektor kann Nvidia keine andere Aktie das Wasser reichen. Der Zuwachs der KI-Aktie betrug in den vergangenen vier Monaten 91 Prozent. AMD mit 79 und Broadcom mit 53 Prozent folgen. Im …