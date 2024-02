Die Analysten von Raiffeisen Research meinen in einer Kurzmitteilung zu den heute vorgelegten Erste Group-Zahlen: "Die Erste verfehlte im Q4 den Gewinn vor Steuern, hauptsächlich aufgrund von Verlusten bei Anleiheverkäufen, die nur teilweise durch niedrigere Risikokosten ausgeglichen wurden. Die Betriebskosten waren im Rahmen der Erwartungen. Das Kreditwachstum verlangsamte sich auf 2,8 Prozent im Jahresvergleich. Das Zinsergebnis verfehlte knapp den Konsens, teilweise ausgeglichen durch ein besseres Provisionsergebnis. Die Zinsmarge ging marginal um 3 Basispunkte im Quartalsvergleich zurück und deutet auf den Höhepunkt im 3. Quartal hin. Die regionale NIM- Entwicklung im Q4 war gemischt: positiv in CZ, RO und SK, während leicht negativ in AT aufgrund ...

