Hersteller können die Jet-Funktionen mit Hilfe von Industrial-Ethernet-Protokollen über eine Mensch-Maschine-Schnittstelle ihrer Wahl am Dosierpunkt verbinden, steuern und überwachen

Nordson EFD, ein Unternehmen von Nordson (NASDAQ: NDSN) und führender Hersteller von Präzisions-Flüssigkeitsdosiersystemen, stellt das PICO Nexµs Jetsystem vor, das die Effizienz der Jet-Dosierung revolutioniert.

Small form factor makes it easy to mount multiple controllers on a DIN rail (Photo: Business Wire)

Bei den meisten automatisierten Produktionsmaschinen sind die Standard-Jetting-Controller an einer Schalttafel montiert, die sich nicht in unmittelbarer Nähe der Dosierstelle befindet. Mit dem PICO Nexµs Jetting-Controller entfallen umständliche Laufwege. Dank seiner kompakten 24-V-DIN-Schienen-Konstruktion lässt er sich leicht in einen vorhandenen Maschinenschrank einbauen und spart so wertvollen Platz in der Nähe des automatisieren Systems. Er eignet sich besonders gut für Installationen mit mehreren Ventilen, bei denen der Platz in der Maschine begrenzt ist.

Der PICO Nexµs Controller verwendet Standard-Industrial-Ethernet-Protokolle wie PROFINET® und EtherNet/IP zur Kommunikation mit Ihrer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) oder anderen Anlagensteuerungen. Dies ermöglicht es den Herstellern, mehrere Jetsysteme über eine Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) am Ort der Dosierung zu steuern.

Die intuitive Webschnittstelle vereinfacht die Einrichtung, Programmierung und Überwachung. Stellen Sie Zyklus, Puls, Frequenz und mehr für die Echtzeitkontrolle ein. Für eine optimale Qualitätskontrolle kann hier eine Historie der Dosierparameter gespeichert werden.

"PICO Nexµs ist das Herzstück der Konnektivität. Es dreht sich alles um Verbindungen. Das ist es, was PICO Nexµs leistet. Es wird an das Pµlse-Jetventil angeschlossen und stellt eine Verbindung zur Fabrikautomation her. Außerdem ist er mit den Steuerungen des Jetting-Prozesses verbunden. Und es verbindet den Maschinenbediener über die HMI mit Echtzeit-Fertigungsinformationen, was einen datengesteuerten Produktionsprozess und höhere Produktionserträge und -effizienzen ermöglicht", so Claude Bergeron, PICO Product Line Manager, Nordson EFD.

Für weitere Informationen besuchen Sie Nordson EFD im Internet unter nordsonefd.com, linkedin.com/company/nordson-efd, per E-Mail unter info@nordsonefd.com oder rufen Sie an unter +1 401.431.7000 oder 800.556.3484.

Über Nordson EFD

Nordson EFD entwickelt und produziert Präzisionsdosiersysteme für Flüssigkeiten, die bei der Tischmontage und automatisierten Fließbandvorgängen verwendet werden. EFD-Dosiersysteme sorgen für die gleichbleibend gleichmäßige Abgabe von Kleb- und Schmierstoffen und anderen Montageflüssigkeiten bei jedem Werkstück und sind somit Herstellern in einem breiten Spektrum von Branchen behilflich, Durchsatz und Qualität zu steigern und die Produktionskosten zu senken. Zu weiteren Produkten aus dem Fluidmanagement gehören hochwertige Kartuschen für Ein- und Zweikomponentenmaterialien zusammen mit einer breiten Vielfalt von Formteilen, Verbindungsstücken und Anschlüssen zur Steuerung von Flüssigkeiten im medizinischen, biopharmazeutischen und weiteren industriellen Bereichen. Das Unternehmen ist auch ein führender Entwickler spezieller Lotpasten für Dosier- und Druckanwendungen in der Elektronikindustrie.

Über Nordson Corporation

Nordson entwickelt, produziert und vermarktet differenzierte Produkte und Systeme, die zum Auftragen und Verarbeiten von Klebstoffen, Beschichtungen, Polymeren, Dichtungsmitteln und Biomaterialien sowie beim Flussmanagement, der Qualitätsprüfung und -inspektion, Oberflächenbehandlung und Aushärtung zum Einsatz kommen. Die Produkte des Unternehmens werden durch umfangreiches Applikationsfachwissen und globalen Direktvertrieb und Service unterstützt. Nordson beliefert eine breite Vielfalt von Endmärkten für kurzlebige und langlebige Verbraucher- und Technologieprodukte der Bereiche Verpackung, Textilverbundstoffe, Elektronik, Medizin, Geräte, Energie, Transport, Bau und allgemeine Produktmontage sowie Fertigung. Das seit 1954 bestehende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Westlake im US-Bundesstaat Ohio und unterhält Betriebs- und Service-Niederlassungen in über 30 Ländern. Besuchen Sie Nordson auf www.nordson.com, www.twitter.com/Nordson_Corp oder www.facebook.com/nordson.

