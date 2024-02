Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Palantir konnte am Donnerstag erneut etwas aufsatteln. Die Notierungen schafften es zumindest, die Marke von 22,50 Euro klar zu überwinden. Es ging um 0,4 % aufwärts. Jetzt doch, so Beobachter. Die Aktie ist damit im Aufwärtstrend verblieben, der nach den eigenen Zahlen sowie nach den Zahlen von Nvidia einsetzte. Es sieht so aus, als sollte der Trend den Trend selbst nähren. Palantir: [...]

