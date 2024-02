Brent kratzt an wichtiger Widerstandsmarke

Die anhaltenden geopolitischen Spannungen und die weiterhin bestehenden Förderkürzungen der OPEC+-Staaten stützten den Ölpreis in den zurückliegenden Wochen. Dem gestern veröffentlichten EIA-Report zufolge sind die Öl-Lagerbestände zuletzt zwar etwas gestiegen. Eine Entspannung beim Ölpreise stellte sich dennoch nicht ein. Im Gegenteil.

Die Notierung für das Barrel Brent Crude Oil schloss fester. Ersten Schätzungen des US-GDP für das abgelaufene Quartal zufolge, ist die US-Wirtschaft in Q4 um annualisiert 3,2 Prozent gewachsen. Ein solides Wirtschaftswachstum sorgt meist für eine robuste Ölnachfrage. Das Risiko einer Rezession in den USA und schwache Konjunkturentwicklungen in Europa und China haben den Ölpreis in den zurückliegenden Monaten in Schach gehalten. Mit den robusten Daten aus USA könnte die Chance auf eine sanfte Landung der US-Wirtschaft allerdings steigen. Sollte sich dies bestätigen und die Konjunkturen in Regionen wie Europa und China ebenfalls wieder an Fahrt aufnehmen, dürfte die Nachfrage nach Öl ansteigen und die Notierungen beflügeln.

Noch ist es jedoch noch nicht soweit. Trotz der guten Daten aus den USA besteht global weiterhin das Risiko einer deutlichen Konjunkturdelle, die den Ölpreis nachhaltig belasten kann. Dies gilt auch für den Fall, dass sich eines oder mehrere OPEC+-Staaten nicht an die Förderbeschränkungen hält und damit das Ölangebot höher ausfällt als vom Markt aktuell eingepreist.

Chart: Brent Crude Oil Future



Widerstandsmarken: 84,10/88,24/90,80/96,83 USD

Unterstützungsmarken: 77,40/78,68/79,96/82,25 USD

Der Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil bewegt sich seit November 2022 in einer Bandbreite zwischen 72 USD und 96,83 USD. Von Ende September 2023 bis Dezember 2023 sank die Notierung von der oberen Begrenzung der Range auf 73,26 USD nach unten. Nach einer kurzen Stabilisierung drehte der Ölpreis nach oben und hangelte sich bei teils starken Rücksetzern bis auf 84,10 USD. Nach einer Konsolidierung bis zur 38,2%-Retracementlinie Ende Januar nahm der Ölpreis den Aufwärtstrend wieder auf und arbeitet seit Mitte Februar am Ausbruch über 84,10 USD. Gelingt es, diese Marke zu überwinden, eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis zur 138,2%-Retracementlinie bei 88,24 USD. Unterstützung findet der Ölpreis bei 81,40 USD. Eine Konsolidierung in diesen Bereich werden das aktuell bullishe Bild nicht trüben. Ein nachhaltiger Stimmungsumschwung bahnt sich frühestens unterhalb der Kreuzunterstützung (Aufwärtstrendlinie, 61,8%-Retracementlinie) bei 79,96 USD an.

Brent Crude Oil Future in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 03.08.2022 - 29.02.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Refinitiv

Brent Crude Oil Future in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 01.03.2019 - 29.02.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Refinitiv

Turbo Open End Zertifikate bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Indexzertifikate auf den Ölpreis nehmen an der Kursbewegung des jeweiligen Öl-Futures teil. Im STOXX® Europe Oil & Gas Index sind die größten notierten europäischen Ölkonzerne enthalten. Dazu zählen BP, ENI, Repsol und TotalEnergies. Es drohen jedoch (hohe) Verluste, wenn der Index oder der Öl-Future die falsche Richtung einschlägt.

Tradingmöglichkeiten

Turbo Bull Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs steigt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in USD

Knock-Out Barriere in USD Hebel finaler Bewertungstag Brent Crude Oil HC54FA 13,89 66,844491 66,844491 5,44 Open End Brent Crude Oil HD1PXA 7,02 74,347522 74,347522 10,93 Open End Brent Crude Oil HD2KHH 4,78 76,792702 76,792702 16,32 Open End Brent Crude Oil HD2M8D 2,98 78,770078 78,770078 26,74 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.02.2024; 16:25 Uhr

Turbo Bear Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs fällt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in USD

Knock-Out Barriere in USD Hebel finaler Bewertungstag Brent Crude Oil HB85CW

13,65 96,647986 96,647986 -5,47 Open End Brent Crude Oil HD0873 7,17 89,598629 89,598629 -10,32 Open End Brent Crude Oil HD0D6Q 4,70 86,920338 86,920338 -15,55 Open End Brent Crude Oil HD0KZQ 3,15 85,237122 85,237122 -22,71 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.02.2024; 16:25 Uhr

Investmentmöglichkeiten

Basiswert Produkttyp WKN Verkaufspreis Gebühr Finaler Beobachtungstag ICE Brent Crude Oil Future Indexzertifikat HC6FYS * 78,38 1,00% p.a. Open End NYMEX WTI Light Sweet Crude Oil Future Indexzertifikat HC6FYT * 73,53 1,00% p.a. Open End STOXX® Europe Oil & Gas (Net Return) Index Indexzertifikat HR0KNV * 106,74 0,25% p.a. Open End

* Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rückzahlungsbetrag zurückzuzahlen ; Quelle: onemarkets by UniCredit;; Stand: 29.02.2024 16.25 Uhr; weitere Produkte finden Sie hier .

