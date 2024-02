Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

GB00BNGFMW59 Intuitive Investments Group PLC 29.02.2024 GB00BPTH6Y20 Intuitive Investments Group PLC 01.03.2024 Tausch 10:1

US53261M1045 Edgio Inc. 29.02.2024 US53261M2035 Edgio Inc. 01.03.2024 Tausch 40:1

US3073595056 Faraday Future Intelligent Electric Inc. 29.02.2024 US3073597037 Faraday Future Intelligent Electric Inc. 01.03.2024 Tausch 3:1

CA72765P1080 PTX Metals Inc. 29.02.2024 CA69380V1067 PTX Metals Inc. 01.03.2024 Tausch 1:1

CA45250A3073 iMetal Resources Inc. 29.02.2024 CA45250A4063 iMetal Resources Inc. 01.03.2024 Tausch 10:1

CA60273M1059 MineHub Technologies Inc. 29.02.2024 CA60273M2040 MineHub Technologies Inc. 01.03.2024 Tausch 2:1

China Knaller 2024: Diese 5 Aktien sind echte Geheim-Tipps Der kostenfreie China-Report enthüllt gleich fünf Geheim-Tipps, die zu echten Outperformern werden könnten. Lesen Sie den kostenfreien Report und nutzen Sie die Chancen rechtzeitig! Hier klicken