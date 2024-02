Der Kursverlauf von C3.ai in den zurückliegenden hatte angedeutet, dass die Quartalszahlen Sprengstoff in sich tragen. So ist es auch gekommen. Nach Vorlage der Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal springt die KI-Aktie um mehr als 20 Prozent nach oben. Sie durchbricht damit gleich einen wichtigen Widerstand mit.Der Softwarehersteller hat im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal auf bereinigter Basis einen Verlust von 13 (Vorjahr: 6) Cent pro Aktie erlitten, während der Umsatz um 18 Prozent auf 78,4 ...

