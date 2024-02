New Work ist ein großes Thema - viele Arbeitnehmer schätzen flache Hierarchien und Flexibilität bei der Wahl von Arbeitsort und -zeit. Doch auf Arbeitgeberseite wird das nicht von allen so positiv gesehen. Einige tun selbstbestimmtes Arbeiten gar als "Firlefanz" ab - eine gefährliche Sichtweise, wie sich jetzt zeigt. New Work hat laut einer Umfrage des Digitalverbandes Bitkom die Arbeitswelt in vielen Unternehmen signifikant verändert. Es wurden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...