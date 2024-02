Suzano der weltweit größte Zellstoffhersteller, gibt seine Jahresabschlüsse für das Gesamtgeschäftsjahr 2023 bekannt.

Gesamtinvestitionen in Höhe von 18,6 Milliarden R$ im Jahr 2023, eine Steigerung von 14% gegenüber dem GJ22

GJ23-Nettoeinnahmen von 39,8 Milliarden R$, ein Rückgang von 20% gegenüber dem GJ22

Bereinigtes GJ23-EBITDA von 18,3 Milliarden R$, ein Rückgang von 35% gegenüber dem GJ22

Operativer Cashflow im GJ23 in Höhe von 11,6 Milliarden R$, ein Rückgang von 49% gegenüber dem GJ22

Zellstoffabsatz im GJ23 in Höhe von 10,2 Millionen Tonnen, ein Rückgang von 4% gegenüber dem GJ22

Papierabsatz im GJ23 in Höhe von 1,3 Millionen Tonnen, ein Rückgang von 1% gegenüber dem GJ22

Trotz des deutlichen Verfalls der weltweiten Zellstoffpreise im Verlauf des Jahres 2023 hat Suzano mehr als 18 Mrd. R$ investiert, um seinen zukünftigen Erfolg zu sichern. Das Unternehmen schließt gegenwärtig den Bau des Cerrado-Projekts der weltweit größten Einlinien-Zellstofffabrik ab und hat seine Forstbestände erweitert, um die Versorgung zu sichern und seine zukünftige Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

Walter Schalka, CEO von Suzano, sagte:

"Unser Investitionszyklus, darunter die höchste jemals getätigte Jahresinvestition im Jahr 2023, ist der größte in unserer hundertjährigen Unternehmensgeschichte, wobei wir zwischen 2019 und 2023 über 50 Milliarden R$ aufgewendet haben. Weitere 16,5 Mrd. R$ werden im Jahr 2024 investiert. Parallel dazu haben wir eine starke Geldschöpfung aufrechterhalten und die Nettoverschuldung auf einem nachhaltigen Niveau von 11,5 Milliarden US-Dollar gehalten, was Ausdruck unseres entschiedenen Engagements für strategisches Wachstum und Finanzdisziplin ist. Wir waren 2023 mit einem herausfordernden Szenario konfrontiert, und unsere Geschäftsergebnisse machen deutlich, dass das Unternehmen in der Lage ist, einen Mehrwert für unsere Stakeholder zu schaffen. Mit dem Anlaufen des Cerrado-Projekts wird unsere strukturelle Wettbewerbsfähigkeit in den kommenden Jahren robuster werden."

Als Hauptinitiative im aktuellen Investitionsplan von Suzano wird das Cerrado-Projekt bis Juni 2024 in Betrieb gehen und ein Gesamtinvestitionsvolumen von 22,2 Milliarden R$ haben. Die neue Fabrik wird die derzeitige Kapazität des Unternehmens von 10,9 Millionen Tonnen Zellstoff pro Jahr um 2,55 Millionen Tonnen erhöhen.

Weitere wichtige Investitionen im Jahr 2023 waren die Übernahme des Tissue-Geschäfts von Kimberly-Clark in Brasilien, die Erweiterung seines Wald- und Grundbesitzes sowie die Modernisierung der Anlagen und Hafenterminals in Jacareí und Aracruz. Das Unternehmen kündigte außerdem Investitionen für den Bau einer Tissuepapierfabrik in Aracruz und ein Projekt zur Vervierfachung der Flockenzellstoff-Produktionskapazität im Werk Limeira an. Flockenzellstoff ist das Rohmaterial, das für die Herstellung von Körperpflegeprodukten wie Baby- und Erwachsenenwindeln sowie Damenbinden verwendet wird.

