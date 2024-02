Nashville, Tenn. (ots/PRNewswire) -Oxehealth, ein weltweit führender Anbieter von intelligenter Patientenüberwachung für die Verhaltensmedizin, gab heute seine erste Partnerschaft in den USA bekannt: mit SummitStone Health Partners, dem größten gemeinnützigen Anbieter von Gesundheitsdiensten für Verhaltensmedizin in Larimer County, Colorado.Oxehealths kontaktlose Lösung für die Patientenüberwachung und Visite - Oxevision - wurde in der Longview Campus Acute Care-Einrichtung in Fort Collins eingeführt, um die Effizienz, Sicherheit und Qualität zu verbessern und eine effektive und würdige Gesundheitsversorgung zu fördern."SummitStone setzt sich für eine gerechte, sichere und integrative Bereitstellung von verhaltensbezogener Gesundheitsfürsorge ein,", sagte Dr. Lesley Brooks, Chief Medical Officer von SummitStone. "Wir freuen uns sehr, mit Oxehealth eine technologische Partnerschaft einzugehen, die diesem Anspruch gerecht wird. Die Integration von Oxevision in unsere Akutversorgung bietet eine unglaubliche Chance, die Qualität und das Patientenerlebnis in der Pflege zu verbessern und sie sowohl weniger aufdringlich als auch sicherer zu machen."Larimer County hat sich ebenfalls an der Partnerschaft beteiligt und die Einführung von Oxevision unterstützt. "Die Bemühungen von SummitStone um den Einsatz innovativer Technologien wie Oxevision sind ein weiterer Fortschritt auf dem Weg zu unserem gemeinsamen Ziel, die Kundenerfahrung zu verbessern und die Sicherheit für Mitarbeiter und Kunden zu erhöhen", erklärte Laura Walker, Larimer County Health and Human Services Director.Katrin Engelmann, President of US Behavioral Health bei Oxehealth, bemerkte: "Wir sind begeistert von den Innovationsmöglichkeiten, die diese Partnerschaft mit sich bringt, und von den positiven Auswirkungen, die unsere Technologie auf die engagierten Mitarbeiter und die von ihnen betreuten Patienten haben wird. Der Schutz der Patienten vor nächtlichen Störungen wird ein Durchbruch in der Verhaltensmedizin sein, da die entscheidende Rolle des ungestörten Schlafs für den Genesungsprozess anerkannt wird.Todd Haedrich, Chief Executive Officer von Oxehealth, fügte hinzu: "Diese Partnerschaft ist ein spannender erster Schritt, um die bewährte Plattform von Oxevision für die intelligente Patientenüberwachung in die US-Verhaltensmedizin einzubringen und den Fortschritt hin zu einer hochzuverlässigen Gesundheitsversorgung zu unterstützen."Informationen zu OxehealthOxehealth ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der intelligenten Patientenüberwachung im Bereich der Verhaltensmedizin. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Klinikpersonal dabei zu unterstützen, eine sicherere, qualitativ hochwertigere und effizientere stationäre Versorgung zu gewährleisten. Oxehealth arbeitet mit der Hälfte der psychiatrischen Einrichtungen des NHS England zusammen und expandiert, um die stationäre Versorgung in Europa und den USA zu verändern. Weitere Informationen finden Sie unter www.oxehealth.com.Informationen zu OxevisionOxevision ist das einzige Patientenüberwachungssystem, das für den Bereich der Verhaltensmedizin entwickelt wurde. Die berührungslose Technologie, die ein FDA-zugelassenes medizinisches Gerät und ein digitales Visite-Tool umfasst, ermöglicht es dem Klinikpersonal, proaktiv und mit maximaler Produktivität zu arbeiten. Oxevision unterstützt die Pflege in über 100 Einrichtungen, Tendenz steigend. Der Einsatz des Systems wird mit einer Verringerung von auffälligen Ereignissen (einschließlich Selbstverletzungen, Übergriffen und Stürzen), einer verbesserten Personaleffizienz und einer besseren Patientenerfahrung in der Nacht in Verbindung gebracht. Weitere Informationen finden Sie unter www.oxehealth.com/oxevision.Informationen über SummitStone Health PartnersSummitStone Health Partners ist der gemeinnützige Anbieter für Verhaltensmedizin für Larimer County. Seit 1957 dient SummitStone seinen Gemeinschaften, indem es Vertrauen fördert, die Genesung unterstützt und Hoffnung weckt. SummitStone bietet mehr als 50 Programme zur Prävention, Intervention und Behandlung von psychischer Gesundheit und Drogenkonsum an, darunter auch Krisendienste, die rund um die Uhr und 365 Tage die Woche zur Verfügung stehen. SummitStone bedient jährlich mehr als 10.000 Menschen in ganz Larimer County. Pressekontakt:Ben WalshDirector of Marketingben.walsh@oxehealth.com +1 202-793-4359Katrin EngelmannPresident of US Behavioral Healthkatrin.engelmann@oxehealth.com +1 202-813-9952