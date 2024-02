EQS-News: DATRON AG / Schlagwort(e): Personalie

DATRON AG: Jonas Gillmann tritt zum 1. März 2024 neue Position als Technik-Vorstand an



29.02.2024 / 18:00 CET/CEST

Mühltal, 29. Februar 2024 - Die DATRON AG (WKN A0V9LA), Anbieter von innovativen CNC Fräsmaschinen, Dentalfräsmaschinen, Dosiermaschinen und Fräswerkzeugen mit Sitz in Mühltal bei Darmstadt, gibt eine Veränderung im Vorstand bekannt. Der derzeitige Prokurist Jonas Gillmann tritt zum 1. März 2024 die Position als Technik-Vorstand an. Bereits im September 2022 hatte der Aufsichtsrat diese Änderung beschlossen, die nun planmäßig umgesetzt wird. Nach dem Ausscheiden von Herrn Dr. Robert Rost als Technik-Vorstand zum 31. Dezember 2022 hatte die Verantwortung für das Resort Technik interimsweise der Vorstandsvorsitzende Michael Daniel übernommen. Herr Jonas Gillmann ist seit Mitte 2015 für die DATRON AG in leitender Funktion tätig, zunächst als Leiter Sales Support, ab Anfang 2020 als Bereichsleiter Customer Care und seit Oktober 2022 als Bereichsleiter Forschung und Entwicklung. Seit Juni 2021 ist er Prokurist der DATRON AG. "Wir haben bereits im September 2022 beschlossen, Herrn Gillmann zum 1. März 2024 zum neuen Technik-Vorstand zu bestellen. In der Zwischenzeit hat Herr Gillmann das in ihn gesetzte Vertrauen bestätigt. Wir freuen uns, mit ihm einen erfahrenen und kompetenten neuen Technik-Vorstand zu gewinnen, der durch seine langjährige Tätigkeit für das Unternehmen mit den Abläufen bestens vertraut ist", würdigte der DATRON Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Thomas Milde den neuen Technik-Vorstand.

Über DATRON: Die DATRON AG entwickelt, produziert und vertreibt innovative Fräsmaschinen, insbesondere für die Hochleistungsbearbeitung von Aluminium und Verbundmaterialien, hochwertige Fräswerkzeuge sowie Dosiermaschinen für industrielle Dicht- und Klebanwendungen. Durch neueste Technologien abgesichert durch zahlreiche Patente und die Einbindung in ein umfangreiches Customer Care-Dienstleistungspaket, bietet DATRON einzigartige Lösungen Made in Germany für Kunden in aller Welt an. DATRON Fräs- und Dosierlösungen zeichnen sich durch ihre hohe Energieeffizienz, Qualität und Wirtschaftlichkeit aus und werden in allen Branchen, vorwiegend in der Elektrotechnik, der Metall-, Kunststoff-, Medizin- und Automobilindustrie, sowie in der Luftfahrt eingesetzt. Mehr als 2.000 Maschinenkunden weltweit arbeiten erfolgreich mit über 5.000 DATRON Maschinensystemen. DATRON bewegt sich auf einem nachhaltigen, profitablen Wachstumskurs. Im Geschäftsjahr 2022 wurde weltweit ein Umsatz von rund EUR 60 Mio. und ein EBIT von rund EUR 6,1 Mio. erzielt. Derzeit beschäftigt DATRON rund 300 Mitarbeiter. DATRON wurde in den vergangenen Jahren vielfach ausgezeichnet. Das Unternehmen trägt unter anderem diverse Red Dot Design Awards für das Maschinendesign (zuletzt DATRON MXCube) und einen Red Dot Communication Award für die (r)evolutionäre Steuerungssoftware DATRON next. Weitere Informationen finden sich unter www.datron.de. Kontakt:

DATRON AG

IR@datron.de

In den Gänsäckern 5

64367 Mühltal



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



