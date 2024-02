Wienerberger kauft in den USA zu. Mit der Übernahme des in Ohio ansässigen Ziegelherstellers Summitville Tiles, Inc. baut das heimische Baustoffunternehmen seine Aktivitäten in Nordamerika. Das 1912 gegründete US-amerikanische Unternehmen ist auf die Produktion von Riemchen für vorgefertigte Fassadensysteme für Renovierung im Wohn- und Gewerbebereich spezialisiert. Ein Markt, der in den kommenden fünf Jahren um ca. 10 Prozent jährlich wachsen wird, heißt es in einer Wienerberger-Aussendung. "Mit dieser Akquisition können wir ein Portfolio an ganzheitlichen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle anbieten, das wir brauchen, um der Herausforderung des Klimawandels und seinen Auswirkungen zu ...

