Das US-Unternehmen versteht sich auf Systeme zum Messen, Kontrollieren und Analysieren von Energie- und Wasserverbrauch. Unabdingbar für die intelligente Ausgestaltung von Stromnetzen. Das Prinzip "Alles hängt mit allem zusammen" muss aus der Ökologie in die Technik übernommen werden. So wandeln sich starre Verteilnetze zu reaktionsfähigen Systemen. Eine seit Jahren klare Entwicklung, in der auch KI eine Rolle spielen kann und wird.



ITRON wurde in dieser Woche für die abgelieferten Geschäftszahlen belohnt. Bei 2,17 Mrd. $ Umsatz im Gesamtjahr (+ 21,1 %) hat man die Bruttomarge von 29,1 auf 32,8 % ausgebaut. Begünstigt durch die Entspannung der Lieferketten, änderte sich der bereinigte Gewinn je Aktie von 1,16 auf 3,36 $.



CEO Tom Deitrich betonte die Wichtigkeit der ITRON-Lösungen. Sie tragen mit "Grid Edge Intelligence" zur Modernisierung der Versorgungsnetze im komplexer gewordenen Umfeld bei.



Was sich im aktuellen Geschäftsjahr weiter auszahlen wird. ITRON zielt beim Umsatz auf 2,275 bis 2,375 Mrd. $ sowie beim bereinigten Gewinn auf 3,40 bis 3,80 $ je Aktie.



Die ITRON-Aktie war nach ihrem Allzeithoch 122,31 $ vor drei Jahren um bis zu 67 % abgefallen. Welches Potenzial das Management nun in der Branche heben kann, aber auch welche Konkurrenten man im Visier behalten muss: Nächste Woche im Frankfurter Börsenbrief.



Helmut Gellermann



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.





China Knaller 2024: Diese 5 Aktien sind echte Geheim-Tipps Der kostenfreie China-Report enthüllt gleich fünf Geheim-Tipps, die zu echten Outperformern werden könnten. Lesen Sie den kostenfreien Report und nutzen Sie die Chancen rechtzeitig! Hier klicken