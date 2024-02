In wenigen Wochen dürfte das neue Rentenpaket der Ampel vorgelegt werden, dabei ist auch eine Erhöhung des Renteneintrittsalters möglich. Doch wollen Sie wirklich bis 70 arbeiten? So können Sie es verhindern: Die Rente mit 70 wird immer wahrscheinlicher in Deutschland, denn das System der Altersvorsorge steht womöglich ansonsten vor einem Zusammenbruch. Zwar möchten die Minister Lindner und Heil die Anhebung des Renteneintrittsalters verhindern, ...

