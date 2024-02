Der Weg zur finanziellen Freiheit mit Marta und Fuat Akar

Marta und Fuat Akar teilen ihre Strategie aus drei Säulen und inspirieren mit ihrer Geschichte von Rückschlägen zu Reichtum.

Fast alle Menschen streben nach finanzieller Freiheit. Manche erreichen sie früher, manche später, andere nie. Nicht Glück oder das richtige Händchen bei einzelnen Investitionen, sondern eine überzeugende Strategie entscheidet über den Weg zur finanziellen Freiheit. Das Ehepaar und Unternehmer-Team Marta und Fuat Akar stützt sich auf drei klare Säulen.

Sie haben es "geschafft"! Fuat und Marta Akar sind seit mehr als zwei Jahrzehnten (einem viertel Jahrhundert) ein echtes Power-Paar. Durch kluge Entscheidungen im Trading haben sie über die Jahre ihr Kapital vervielfacht und, wie sie selbst sagen, "ohne Kapitaleinsatz" ein Studentenwohnheim errichtet, das bereits nach vier Wochen passives Einkommen und erhebliche Steuereinsparungen generierte.

Doch der Weg zum Erfolg und letztlich zur finanziellen Freiheit war bei den beiden keine Einbahnstraße. Es gab Rückschläge, Erfahrungen und Aha-Erlebnisse - Eindrücke, die sie heute als Mentoren an andere Selbständige und Unternehmer weitergeben.

Fuat Akar spricht offen über die Zeit vor seiner Entscheidung, sich selbständig zu machen: "Bis dahin waren wir angestellte Führungskräfte im Top-Management namhafter Konzerne. Damals waren wir 'finanziell abhängig' vom Arbeitgeber und der Gehaltszahlung am Monatsende. Wir waren sogar 'freizeitabhängig', weil wir um Erlaubnis bitten mussten, wenn wir Urlaub haben wollten. Aufgrund eines familiären Zwischenfalls erkannte ich jedoch, dass mir meine Fähigkeiten zum Verhängnis wurden. Viele Selbstständige aus meinem Umfeld konnten einfach selbst entscheiden, die Beerdigung meiner Großmutter in der Heimat zu besuchen. Während bei mir die Reise in die Phase der Jahreskonferenz-Vorbereitungen fiel. Der 'Urlaub' wurde mir daher erst einmal verwehrt. Erst als die Präsentationen soweit vorgearbeitet waren und ich zusagte, mein Laptop und Handy mit auf die Reise zu nehmen und jederzeit erreichbar zu sein, merkte ich: Ich bin ein sehr gut bezahlter Sklave mit CFO-Titel!"

Warum finanzielle Unabhängigkeit noch keine finanzielle Freiheit ist

Inspiriert hat die beiden bei ihrem Weg das Buch "Rich dad, poor dad" von Robert Kiyosaki. Darin stellt der Autor eine zentrale Frage, die er im Verlauf des Bestsellers anschaulich beantwortet: Warum bleiben die Reichen reich und die Armen arm? Die Antwort: Weil die Reichen ihren Kindern beibringen, wie sie mit Geld umgehen müssen, und die anderen nicht! Robert Kiyosaki hatte in seiner Jugend nach eigenen Worte einen "Rich Dad" und einen "Poor Dad". Nachdem er die Ratschläge des Ersteren beherzigt hatte, konnte er sich mit 47 Jahren zur Ruhe setzen. Er hatte gelernt, Geld für sich arbeiten zu lassen, statt andersherum.

Marta Akar sagt über das Buch: "Dadurch haben wir eines grundlegend verstanden: Reiche arbeiten nicht für Geld! Wer reich werden will, kann nicht angestellt bleiben. Angestellte können nur eingeschränkt über ihre Zeit und damit auch die Höhe ihres Einkommens bestimmen. Wir haben viele Bücher über Erfolg und Finanzen gelesen und haben Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung besucht. Das hat uns tatsächlich geholfen, größer zu denken und auch Menschen kennenzulernen, die bereits sehr erfolgreich unterwegs waren. Dieses neue Umfeld hat uns inspiriert und gezeigt: Alles ist möglich, wenn Du es wirklich willst!"

Ehemann Fuat beschäftigt vor allem der grundlegende Unterschied zwischen finanzieller Unabhängigkeit und finanzieller Freiheit: "Durch die Selbstständigkeit waren wir bereits finanziell unabhängig, aber finanziell frei wurden wir erst, als wir lernten, Geld für uns arbeiten zu lassen. An der Börse und durch Immobilien-Investments. So kam es, dass wir die Strategien der reichsten Menschen der Welt analysierten."



Sparbuch nein, Immobilie ja



Bei der Analyse großer Investoren und ihrer Anlagestrategien fielen Marta und Fuat Akar wiederkehrende Muster des Erfolgs auf: "Alle reichen Menschen sind in diesen drei Kategorien aktiv: 1. Sie haben mindestens ein Business, womit sie mehr Zeit und mehr Geld erzielen können. 2. Sie legen ihr Geld nicht in Sparbücher oder Fonds an, sondern lassen ihr Geld an der Börse für sich arbeiten. 3. Sie besitzen alle Immobilien, die ihnen Steuervorteile und passives Einkommen ermöglichen."



Die Akars haben auf dieser Analyse ihre "Drei Säulen der finanziellen Freiheit" entwickelt. Und diese Prinzipien geben sie heute als Mentoren in ihren Seminaren und Eins-zu-Eins-Begleitungen an andere weiter, die ebenfalls nach finanzieller Freiheit streben. Darüber haben bereits über 750 Teilnehmer und Kunden ihre Zufriedenheit mit 4,9 von 5 Sternen zum Ausdruck gebracht.

