Das Wasserstoffunternehmen Plug Power wird am morgigen Freitag um 14:30 E.T. seine Zahlen für das Schlussquartal und das Gesamtjahr 2024 veröffentlichen. Die Nervosität der Anleger ist förmlich zu spüren. Nach anfänglichen deutlichen Kursgewinnen bröckelt der Kurs am Donnerstag immer mehr ab. Ein Indiz für schwache Zahlen?Laut den von Bloomberg befragten Analysten wird Plug Power am Freitag einen Umsatz von 203,3 Millionen Dollar und einen bereinigten Gewinn von minus 44 Cent pro Aktie präsentieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...