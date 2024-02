Nach bereits fünf Rekordmarken in Folge hat der DAX am Donnerstag noch einmal eine Schippe draufgelegt und den nächsten 100er geknackt. Der deutsche Leitindex um 0,44 Prozent auf 17 678,19, nachdem er zuvor bei 17.742,48 ein weiteres historisches Hoch erreicht hatte. Die Schwergewichte Allianz und Siemens waren die Haupttreiber.Die mit Spannung erwartete Inflationsdaten aus Deutschland und den USA konnten den Trend an den Börsen nicht stoppen. Sie deckten sich mit den Erwartungen am Markt und sorgten ...

