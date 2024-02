Bonn (ots) -Das phoenix plus "Das Rennen ums Weiße Haus - Die zweite Amtszeit" (Autor: Christian Schlegel), bietet einen fundierten Einblick in die politische Landschaft der USA und zeigt die Herausforderungen, die mit dem Streben nach der Präsidentschaft verbunden sind. Erstmals im Umfeld des Super Tuesday (5. März 2024) ausgestrahlt, behandelt der Film verschiedene Aspekte des Wahlprozesses von politischen Strategien bis hin zur wirtschaftlichen Bedeutung im Wahlkampf.Der Film wirft insbesondere einen Blick auf diejenigen US-Präsidenten, die eine zweite Amtszeit gewonnen haben, und bietet anhand historischer Ereignisse wie dem Wahlkampf zwischen Jimmy Carter und Ronald Reagan einen Überblick über den Verlauf der Wahlen bis heute. Dabei werden die Rollen von Charisma, Medienpräsenz und Krisenmanagement für die Erfolgsaussichten der Kandidaten detailliert analysiert.Experten der US-Politik wie Cathryn Clüver Ashbrook (Publizistin, Bertelsmann Stiftung), Hendrik Ohnesorge (Politikwissenschaftler, Universität Bonn) und James Bindenagel (ehemaliger US-Botschafter in Deutschland) bieten ihre Einschätzungen und Analysen zu den entscheidenden Faktoren des Wahlprozesses."Das Rennen ums Weiße Haus" zeigt die Vielschichtigkeit des amerikanischen Wahlprozesses und verdeutlicht, wie eng Erfolg und Misserfolg bei einer amerikanischen Präsidentschaftswahl beieinander liegen können. Der Film wirft wichtige Fragen über die Zukunft der amerikanischen Demokratie auf und lädt dazu ein, den Wahlprozess aus einer neuen Perspektive zu betrachten.Der Film wird erstmals am 05. März 2024 um 15:30 Uhr auf phoenix ausgestrahlt und in den Mediatheken von ARD und ZDF.Weiterer Sendetermin:Mittwoch, 06.03., 9:30 UhrPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5725239