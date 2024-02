Hat Jeff Bezos 8,5 Milliarden USD in Amazon-Aktien für Bitcoin verkauft?

Die Gerüchteküche brodelt derzeit stark, nachdem Jeff Bezos - ehemaliger CEO von Amazon und einer der reichsten Männer der Welt - satte 8,5 Milliarden US-Dollar in Amazon-Aktien abgestoßen hatte. Dafür liquidierte er satte 50 Millionen Aktien seines Unternehmens, bei dem er noch immer der größte Anteilsinhaber ist, über einen Zeitraum von insgesamt neun Handelstagen. Nun sind erste Gerüchte aufgekommen, dass dieser Verkauf deshalb stattgefunden haben könnte, weil Bezos in Bitcoin (BTC) investieren möchte. Doch was genau spricht für dieses Gerücht und was würde es für die Krypto-Welt bedeuten?

Wurde Jeff Bezos von FOMO beeinflusst?

Gestartet wurde das Gerücht, dass Bezos jetzt ein Interesse für den Krypto-Bereich entwickelt haben könnte, von Thomas Fahrer. Der Mitbegründer von Apollo - ein Krypto-Anlage-Unternehmen - erklärte über die Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter), dass eine entsprechende Möglichkeit durchaus vorhanden sei. In seinem Tweet erklärt der Krypto-Experte, dass Jeff Bezos erst kürzlich dabei beobachtet wurde, wie er Zeit mit dem US-amerikanischen Unternehmer Michael Saylor verbracht hatte. Saylor ist CEO von MicroStrategy, dem ersten Unternehmen, das den eigenen Vorstand mit Bitcoin bezahlt. Im Januar 2024 hielt MicroStrategy zudem 190.000 Bitcoin - ungefähr 1 % des gesamten BTC-Vorrates.

Is Jeff Bezos piling into Bitcoin right now?



Mingling with Michael Saylor?



Just liquidated $8.5 billion in Amazon stock?



Sitting on cash? Unlikely, he's sharper than that.



Bitcoin's price pump, hinting at billionaire FOMO?



Something's up. pic.twitter.com/C4Aq3QKUPR - Thomas | heyapollo.com (@thomas_fahrer) February 28, 2024

Es ist also durchaus möglich, dass Bezos im Gespräch mit Saylor ein Interesse an Bitcoin und der Krypto-Welt entwickelt hat. Gleichzeitig weist Fahrer darauf hin, dass Bezos die 8,5 Milliarden US-Dollar nicht einfach auf einem Konto liegen lassen, sondern das Geld anlegen wird. Die Tatsache, dass der aktuell starke Bitcoin-Preisanstieg mit dem Verkauf der Amazon-Aktien zusammenfällt, könnte ein Zufall sein. Laut Fahrer könnte es jedoch auch darauf hindeuten, dass Bezos von Fear Of Missing Out (FOMO) - also der Angst, etwas zu verpassen - beeinflusst wurde.

Tatsächlich ist FOMO ein wichtiger Begriff, der in der Welt der Finanzen regelmäßig auftaucht und gerade im Krypto-Bereich einen nicht zu verachtenden Faktor darstellt. Gemeint ist damit, dass das metaphorische Gras auf der anderen Seite immer grüner wirkt und man selbst - auf Grund von Neid oder anderen Faktoren - nicht verpassen möchte, was andere erleben. Auch Milliardäre sind von diesem menschlichen Gefühl nicht ausgeschlossen.

Jeff Bezos als neuer Krypto-Influencer?

Wie wahrscheinlich die Aussage von Thomas Fahrer allerdings tatsächlich ist, ist nur schwer festzustellen. Viel spricht nicht für dieses Gerücht - mit Ausnahme der Tatsachen, dass Bezos und Saylor wohl tatsächlich mitunter in denselben Kreisen verkehren und der Amazon-Inhaber viel Geld liquidiert hat, das mit Sicherheit in andere Projekte fließen soll. Ob allerdings der Krypto-Bereich Ziel dieser Zuflüsse sein wird, ist unbekannt. Tatsächlich hat sich Bezos bisher nicht zur Krypto-Welt geäußert und weder Interesse noch Desinteresse gezeigt.

Doch welche Gründe könnten sonst für einen Verkauf der Amazon-Aktien gesorgt haben? Klar ist, dass die Amazon-Aktien im vergangenen Jahr ein Plus von 74,46 % verzeichnen konnten. So könnte Bezos einfach nur einen Teil seiner Aktien verkauft haben, um Gewinne zu realisieren. Gleichzeitig besteht auch die Möglichkeit, dass er Interesse an einigen neuen Projekten gefunden hat, die er nun unterstützen möchte. Gleichzeitig verlegte Bezos erst kürzlich seinen Wohnsitz von Seattle nach Miami, wodurch ihm einige steuerliche Vorteile zustehen. Auch dies könnte ein Grund dafür sein, warum er jetzt einen Aktienverkauf durchgeführt hat.

Es spricht also vieles dafür, dass Bezos nicht auf Grund des aktuellen Bitcoin-Hypes ein Interesse an der Krypto-Welt entwickelt hat. Dies dürfte die Krypto-Welt allerdings nicht stören, denn Bitcoin erlebt aktuell eine starke Rallye, die sich auch positiv auf viele Altcoins auswirkt. So liegt der BTC-Token alleine in den letzten 24 Stunden mit 3,50 % im Plus. Auch viele Projekte aus dem Bitcoin-Ökosystem erfreuen sich aktuell starken Zuflüssen.

Green Bitcoin als günstige BTC-Alternative

Obwohl der Bitcoin-Hype weiter anhält, fragen sich natürlich viele Anleger, ob der Zeitpunkt zum Kauf von BTC-Token schon überschritten wurde und nun eine baldige Kurskorrektur anliegt. Sollte dies der Fall sein, dann könnte eine Investition in die BTC-Alternative Green Bitcoin ($GBTC) eine weitere Möglichkeit darstellen, um trotzdem den Bitcoin-Bullenmarkt mitzuerleben. So konnte der Token bereits jetzt ein Kapital von über 1,2 Millionen US-Dollar sammeln. Doch was ist Green Bitcoin überhaupt?

Besuche den Green Bitcoin Presale!

Mit dieser Frage hat sich unter anderem der Presale-Spezialist und Krypto-Experte Michael Wrubel beschäftigt (siehe Video oben). Derzeit befindet sich der $GBTC-Token noch im Vorverkauf, besitzt allerdings jetzt bereits eine durchdachte und ausgeklügelte Roadmap. So soll zum Beispiel nach dem Presale eine Einsatz- und Vorhersagefunktion implementiert werden und ein wichtiger Fokus wird auf die Förderung des Wachstums des gesamten Ökosystems gesetzt werden. So soll Green Bitcoin langfristig seinen Wert nicht nur halten, sondern auch ausbauen können.

Investiere jetzt in den $GBTC-Token!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.