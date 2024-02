Nach bereits fünf Bestmarken hintereinander hat der DAX am Donnerstag noch eine Schippe drauf- und erneut zugelegt. Mit Spannung erwartete Inflationsdaten aus Deutschland und den USA deckten sich mit den Erwartungen am Markt und störten den Aufwärtsdrang am deutschen Aktienmarkt nicht.Der Leitindex kletterte im Handelsverlauf auf ein Rekordhoch von 17.742 Punkten und schloss mit einem Plus von 0,44 ...

