Das aktuelle Chartbild verspricht Spannung........

Zuletzt kommentierten wir die aktuelle Situation bei OrganiGram Holdings unmittelbar vor der Veröffentlichung der frischen Quartalszahlen. Das Unternehmen berichtete am 13. Februar über die Zahlen zum 1. Quartal (3-Monats-Zeitraum zum 31. Dezember 2023) des Fiskaljahres 2024.

Die Zahlen blieben hinter den Erwartungen zurück. Entsprechend reagierte die Aktie mit moderaten Abschlägen. Zwischenzeitlich konnte sich OrganiGram wieder etwas berappeln. Das aktuelle Chartbild verspricht Spannung.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 10.02. hieß es unter anderem "[…] Aus charttechnischer Sicht machte die Aktie in den letzten Tagen und Wochen in puncto Bodenbildung deutliche Fortschritte. Aktuell geht es für OrganiGram Holdings darum, das Moementum der Erholung hochzuhalten. Die Widerstandszone 2,0 US-Dollar / 2,15 US-Dollar wurde durchbrochen. Die nächste Bewährungsprobe warten nun im Bereich von 2,5 US-Dollar / 2,6+ US-Dollar. Ein erfolgreicher Vorstoß würde der Aktie weiteres Aufwärtspotential in Richtung 2,9 US-Dollar eröffnen. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 1,5 US-Dollar zu verorten. Darunter sollte es tunlichst nicht gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung notwendig. […]".

Die Zahlen waren nicht unbedingt dazu angetan, der Aktie Beine zu machen. OrganiGram brach die Erholung daraufhin ab. Das markante Hoch bei 2,3+ US-Dollar thront aktuell über dem Kursverlauf. OrganiGram gelang es somit nicht, Druck auf den Widerstandsbereich 2,5 US-Dollar / 2,6+ US-Dollar auszuüben. Aktuell hat sich die Aktie auf den Unterstützungsbereich von 2,0 US-Dollar zurückgezogen.

Kurzum. Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn es OrganiGram gelingen würde, diese Unterstützung erfolgreich zu verteidigen, anderenfalls könnte es zu einer Ausdehnung der Bewegung in Richtung 1,5 US-Dollar kommen. Auf der Oberseite türmen sich die Widerstände im Bereich von 2,3+ US-Dollar, 2,5 US-Dollar und 2,6+ US-Dollar.

Blicken wir noch kurz auf die Daten zum 1. Quartal des Fiskaljahres 2024, die, wie eingangs bereits erwähnt, keinen vom Hocker rissen. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal verzeichnete OrganiGram einen Umsatzrückgang in Höhe von 16 Prozent auf nunmehr 36,455 Mio. CAD. Das Unternehmen wies einen Verlust in Höhe von -15,750 Mio. CAD aus; nach einem Gewinn in Höhe von 5,329 Mio. CAD.

