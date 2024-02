Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Auf dem MWC Barcelona 2024 hat Huawei vier Net5.5G Intelligent Cloud-Network-Lösungen auf dem IP Club Carnival vorgestellt. Diese neuen Lösungen wurden speziell für das intelligente Zeitalter entwickelt und sind ideal für alle Branchen, um die intelligente Transformation zu beschleunigen und die digitale Produktivität zu maximieren.Wie Leon Wang, Präsident der Datenkommunikations-Produktlinie von Huawei, betonte, wirkt sich die Netzqualität auf die Qualität der digitalen Dienste aus. Und in vielen Fällen werden die intelligenten Technologien nicht vollständig in digitale Produktivität umgesetzt. Die Netze müssen daher dringend auf die nächste Generation aufgerüstet werden.Als Antwort darauf hat Huawei vier brandneue Net5.5G Intelligent Cloud-Network-Lösungen auf den Markt gebracht: Net5.5G High-Quality 10 Gbps CloudCampus, Net5.5G Converged WAN, Net5.5G Ultra-Resilient Multi-DC Network und Net5.5G HiSec SASE, die Unternehmen jeder Größe helfen, ihre digitale Produktivität zu maximieren.Net5.5G Hochwertiger 10 Gbps CloudCampus: superschneller Zugang zu digitalen Diensten, die bevorzugte Wahl für die digitale und intelligente Reise der UnternehmenIm Einklang mit der Huawei-Philosophie des erfahrungszentrierten Aufbaus von Campus-Netzwerken bietet Huawei Net5.5G High-Quality 10 Gbps CloudCampus drei innovative Arten von Erfahrungs-Upgrades.Net5.5G Konvergentes WAN: hochwertige Übertragung digitaler Dienste und Gewährleistung von Erfahrungen auf AnwendungsebeneNet5.5G Converged WAN zeichnet sich durch viele einzigartige Merkmale aus. Speziell auf der Netzwerkebene ist Huawei der einzige Anbieter in der Branche, der Ende-zu-Ende IPsec und SRv6 anbietet und damit Kunden einen superschnellen WAN-Zugang und eine sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ermöglicht.Net5.5G Ultra-Resilientes Multi-DC-Netzwerk: stabile Produktion digitaler Dienste, die Unternehmen mit erstklassigen, fehlertoleranten und stets verfügbaren Diensten versorgenStatistiken zufolge planen fast 80 % der Unternehmenskunden außerhalb Chinas den Bau oder die Aufrüstung von Disaster Recovery (DR) Rechenzentren, um stabile digitale Dienste zu gewährleisten. Hier kann die Net5.5G Ultra-Resilient Multi-DC Network Solution von Huawei helfen.Net5.5G HiSec SASE: Cloud-Network-Edge-Endpoint integrierte Sicherheit, intelligenter Sicherheitsschutz für UnternehmensniederlassungenDie HiSec SASE-Lösung von Huawei basiert auf einer sicheren und effizienten Netzwerkarchitektur und zeichnet sich durch drei einzigartige Merkmale aus: rasche Bekämpfung von Bedrohungen innerhalb von Sekunden, branchenführende Erkennungsleistung und präziser Schutz vor Ransomware.Wie Vincent Liu hervorhebt, benötigen Unternehmenskunden dringend eine bessere Benutzererfahrung auf dem Campus und eine höhere Effizienz im Büro, differenzierte SLAs für WANs, einen zuverlässigen Aufbau von DR-DCs für mehrere DCs an verschiedenen Standorten und eine integrierte End-to-End-Cloud-Network-Edge-Endpoint-Sicherheit. Die Net5.5G Intelligent Cloud-Network-Lösungen von Huawei eignen sich hervorragend, um solche Kundenanforderungen zu erfüllen. Wir sind zuversichtlich, dass wir unseren Kunden helfen können, ihre intelligente Transformation zu beschleunigen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2350379/Leon_Wang_Vincent_Liu_Net5_5G.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-bringt-vier-intelligente-net5-5g-cloud-netzwerklosungen-auf-den-markt-um-die-digitale-produktivitat-zu-maximieren-302076361.htmlPressekontakt:hwebgcomms@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/5725268