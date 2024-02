Die Bayer-Aktie kommt einfach weiter nicht in die Spur. In einem freundlichen Marktumfeld beendete der DAX-Wert den Handel am Donnerstag mit einem Minus von 1,65 Prozent und damit unweit des Mehrjahrestiefs. Wie der Chemie- und Pharmakonzern am Nachmittag mitteilte, soll jetzt mit einem aktivistischen Investor im Aufsichtsrat die Wende herbeigeführt werden.Der aktivistische Aktionär Jeffrey Ubben soll bald im Aufsichtsrat von Bayer sitzen. Das Gremium werde ihn der Hauptversammlung am 26. April ...

